《台湾重要政经日程》--5月27日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================
5/27(五)
--11:00 国发会105年4月份景气灯号记者会。
--16:00 主计总处公布GDP统计值，和2016年全年预估。
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5/31(二)
--11:00 台新投信举行记者会。
6/1(三)
--10:30 日经公布台湾制造业采购经理人指数(PMI)。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
--12:30 央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
6/6(一)
--16:20 央行公布5月底外汇存底，上月底为4,331.84亿美元。
6/7(二)
--08:30 主计总处公布5月底消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.88%。
--16:00 财政部公布5月出口/进口数据，上月出口金额年跌6.5%。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 央行标售五年105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
6/22(三)
--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为3.97%。
6/23(四)
--16:00 经济部公布5月工业生产指数，上月为年减4.06%。
6/24(五)
--16:20 央行公布5月M2年增率，上月年增4.65%。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 曾祥进)