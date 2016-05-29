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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 07:45 BJT

****主要国家经济指标预测--5月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    5月29日(日)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     4月       -1.2%      -1.1%
    
    5月30日(一)
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                      4月         --       +8.9%
    0130 澳洲企业库存                               第一季       持平      -0.4%
             企业总获利                                         +0.2%      -2.8%
             企业税前获利                                         --      +60.1%
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)              第一季      +0.5%      +0.5%
    0600 德国进口物价(较前月)                         4月       +0.4%      +0.7%
                     (较上年同期)                               -6.2%      -5.9%
    0645 法国消费者支出(较前月)                       4月       +0.1%      +0.2%
    0700 瑞士KOF领先成长指标                          5月       102.8      102.7
    0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            4月         --       +0.2%
                              (较上年同期)                        --       -3.4%
    0900 欧元区企业景气指数                           5月        0.16       0.13
               经济景气指数                                     104.4      103.9
               工业景气指数                                     负3.6      负3.7
               服务业景气指数                                    11.0       11.5
               消费者信心指数终值                               负7.0      负9.3
               消费者通胀预期指数                                 --         2.9
               生产者通胀预期指数                                 --       负2.4
    1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     5月初值       +0.3%      -0.5%
                                 (较上年同期)                   -0.1%      -0.3%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.3%      -0.4%
                            (较上年同期)                        +0.1%      -0.1%
    1230 加拿大经常帐收支(亿加元)                   第一季    赤字168  赤字153.8
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)                   4月         --       -0.6%
                           (较上年同期)                           --       -2.1%
               原材料价格(较前月)                                 --       +4.5%
                         (较上年同期)                             --       -9.7%
    2245 新西兰建筑许可                               4月         --       -9.8%
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                     4月       -1.0%      -1.5%
             工业生产(较前月)                                   -0.2%      -2.2%
             服务业产出(较前月)                                   --       +0.8%
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                 4月       -1.4%      -5.3%
             所有家庭支出(较前月)                               -0.6%      +0.5%
    2330 日本求才求职比                               4月        1.30       1.30
             失业率                                              3.2%       3.2%
    2350 日本工业生产                              4月初值      -1.5%      +3.8%
             一个月预估值                                         --       +2.6%
             两个月预估值                                         --       -2.3%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段       现值     预估值
    
    5月27日(五)
    0130 中国规模以上工业企业利润                   1-4月       +6.5%       --
    0645 法国消费者信心指数                          5月           98        94  
    0715 瑞士非农就业岗位(万个)                    第一季       487.8       --   
    0800 意大利制造业企业信心指数                    5月        102.1     103.0  
    0800 意大利消费者信心指数                        5月        112.7     114.4 
    1230 美国企业获利                              第一季       +0.6%       --  
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第一季修正值    +0.8%     +0.9% 
             最终销售                                           +1.0%     +1.1% 
             消费者支出                                         +1.9%      --   
             GDP平减指数                                        +0.6%     +0.7% 
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +0.3%     +0.3% 
             核心PCE物价指数                                    +2.1%     +2.1%  
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         5月终值       94.7      95.4  
                                  现况指数                      109.9     108.5 
                                  预期指数                       84.9      86.6
    
    5月29日(日)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                 6月            72       --
    (完)    
           
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 于春红/王洋; 审校 张若琪)

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