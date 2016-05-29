主要国家经济指标预测--5月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月29日(日) 2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -1.2% -1.1% 5月30日(一) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 4月 -- +8.9% 0130 澳洲企业库存 第一季 持平 -0.4% 企业总获利 +0.2% -2.8% 企业税前获利 -- +60.1% 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% +0.5% 0600 德国进口物价(较前月) 4月 +0.4% +0.7% (较上年同期) -6.2% -5.9% 0645 法国消费者支出(较前月) 4月 +0.1% +0.2% 0700 瑞士KOF领先成长指标 5月 102.8 102.7 0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- -3.4% 0900 欧元区企业景气指数 5月 0.16 0.13 经济景气指数 104.4 103.9 工业景气指数 负3.6 负3.7 服务业景气指数 11.0 11.5 消费者信心指数终值 负7.0 负9.3 消费者通胀预期指数 -- 2.9 生产者通胀预期指数 -- 负2.4 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 +0.3% -0.5% (较上年同期) -0.1% -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% -0.4% (较上年同期) +0.1% -0.1% 1230 加拿大经常帐收支(亿加元) 第一季 赤字168 赤字153.8 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 4月 -- -0.6% (较上年同期) -- -2.1% 原材料价格(较前月) -- +4.5% (较上年同期) -- -9.7% 2245 新西兰建筑许可 4月 -- -9.8% 2300 韩国工业生产(较上年同期) 4月 -1.0% -1.5% 工业生产(较前月) -0.2% -2.2% 服务业产出(较前月) -- +0.8% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 4月 -1.4% -5.3% 所有家庭支出(较前月) -0.6% +0.5% 2330 日本求才求职比 4月 1.30 1.30 失业率 3.2% 3.2% 2350 日本工业生产 4月初值 -1.5% +3.8% 一个月预估值 -- +2.6% 两个月预估值 -- -2.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月27日(五) 0130 中国规模以上工业企业利润 1-4月 +6.5% -- 0645 法国消费者信心指数 5月 98 94 0715 瑞士非农就业岗位(万个) 第一季 487.8 -- 0800 意大利制造业企业信心指数 5月 102.1 103.0 0800 意大利消费者信心指数 5月 112.7 114.4 1230 美国企业获利 第一季 +0.6% -- 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +0.8% +0.9% 最终销售 +1.0% +1.1% 消费者支出 +1.9% -- GDP平减指数 +0.6% +0.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.3% +0.3% 核心PCE物价指数 +2.1% +2.1% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 94.7 95.4 现况指数 109.9 108.5 预期指数 84.9 86.6 5月29日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 6月 72 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 于春红/王洋; 审校 张若琪)