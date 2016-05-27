台湾汇市：台币兑美元早盘明显走升，受台股上涨及外资持续汇入激励

路透台北5月27日 - 台币兑美元 周五早盘续呈升值走势。汇银人士表示，受到外资汇入及台股上涨等激励，今天台币再吹升值号角，且一度升破32.500心理关卡；惟随即吸引进口商美元买单涌入，台币升势受阻。
他们指出，在日月光 和矽品 宣布共组控股公司消息激励下，早盘台股开高，加上美元走弱，今天韩元进一步升破1美元兑1,800韩元重要心理关卡，加重台币升值预期心理。
〞日月光和矽品宣布合组控股公司，昨晚日月光ADR大涨，带动外资汇入。〞一位大型银行交易员说。
他表示，受美元走弱带动，早盘海外无本金交割远期外汇(NDF)折价幅度较昨天尾盘微幅扩增，显示先前看贬台币气氛转淡，但台币短线不易突破32.500。
另一大型商银交易员说，周四美元指数再走跌，因美联储(FED)主席叶伦今晚要讲话，促美元多单获利了结，〞目前看来FED的官员大都是偏鹰派看法，但要不要升息还是要看数据，如果叶伦讲话过于温和，美元指数有机会回落到94.4才会撑。〞
美元指数 周五报95.158，隔夜低见94.938，自周三所及高位95.661回落。
今日早盘台币兑美元主要交易区间为32.495-32.525；上日则在32.530-32.629。
本地时间10:42，韩元兑美元 报1,179.2，上日收在1,180.4；台股加权指数 上涨0.39%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报32.485/32.505，上日收在32.450。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.450-32.550
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(记者 罗两莎；审校 张喜良)