《中国2016年已发行公司债一览表》--5月27日

路透上海5月27日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况： 1.公开发行: 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 国家电力投资 60 3 5/4-5/6 3.10% AAA 附第2年末投资人选择权 集团 智慧能源 8 5 4/5-4/7 4.80% AA 附第3年末投资人选择权 中国国电集团 30 3 2/26-3/1 2.92% AAA (第二期) 恒泰证券 15 3 1/29-2/2 3.42% AA 中合中小企业融资担保提供担保 上海国资经营 10 5 1/15-1/19 3.00% AAA 经营公司 国美电器 30 6 1/7-1/11 4.00% AA+ 附第3年末投资人选择权 中国铁建 28 5 1/8-1/11 3.70% AA+ 房地产集团 中国国电集团 20 3 1/5-1/7 2.98% AAA (第一期) ------------------------------------------------------------------------------ 小计 201 2.面向合格投资者发行（小公募）： 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ *智慧能源 5 5 5/24-5/26 5.33% AA 附第3年末投资者选择权 *国盛证券 10 5 5/24-5/25 4.28% AA 附第3年末投资者选择权 *国家电力 60 3 5/24-5/26 3.03% AAA 附第2年末投资者选择权 投资集团 *成都金融 15 5 5/25-5/26 3.30% AAA 附第3年末投资者选择权 控股集团 *上海复星 44 5 5/25-5/26 3.80% AAA 附第3年末投资者选择权 高科技集团 *靖江港口集团 6 5 5/25-5/26 4.48% AA 附第3年末投资者选择权 万达商业 50 5 5/24-5/25 3.95% AAA 附第3年末投资者选择权 远洲集团 1.5 5 5/24-5/25 8.00% AA- 附第3年末投资者选择权 在建资产抵押/远洲控股担保 嘉化能源 3 5 5/23-5/24 4.78% AA 附第3年末投资者选择权 远洋地产 40 5 5/19-5/23 3.50% AAA 附第3年末投资者选择权 苏州市农业 3.1 5 5/19-5/23 5.00% AA 附第3年末投资者选择权 发展集团 宁夏晟晏 10 5 5/19-5/20 7.50% AA 附第3年末投资者选择权 实业集团 新湖中宝 35 5 5/19-5/20 5.20% AA+ 附第3年末投资者选择权 永泰能源 13.9 3 5/19-5/20 7.50% AA+ 中信建投证券 30 5 5/19-5/20 3.14% AAA 附第3年末投资者选择权 广汇汽车服务 14 3 5/18-5/19 6.95% AA 附第2年末投资者选择权 葛洲坝 40 5 5/13-5/16 3.45% AAA 重庆协信远创 12.6 5 5/12-5/13 6.50% AA 附第3年末投资者选择权 房地产开发公司 国美电器 17 6 5/10-5/12 4.50% AA+ 附第3年末投资者选择权 南京江宁水务 5.5 5 5/12-5/13 4.95% AA- 附第3年末投资者选择权 南京江宁城市建设集团担保 北京广安控股 4 5 5/11-5/12 3.84% AA 附第3年末投资者选择权 浙江金汇 8 5 5/6-5/10 4.97% AA 附第3年末投资者选择权 五金产业 万达商业 80 5 5/6-5/9 3.95% AAA 附第3年末投资者选择权 中国电子信息 20 5 5/5-5/6 3.50% AAA 产业集团 葛洲坝 30 5 5/4-5/5 3.27% AAA 附第3年末投资者选择权 四川乐山 11 3 5/4-5/5 6.00% AA 附第1/2年末投资者选择权 福华通达农药科技 武汉商贸 3 5 4/29-5/3 4.75% AA 附第3年末投资者选择权 国有控股集团 洲际油气 7 2 4/29 7.50% AA- 红星美凯龙 20 5/7 4/28 4.7%/5.3% AA+ 附第3/5年末投资者选择权 小商品城 8 3 4/27-4/28 3.80% AA+ 绵阳投资 9.1 5 4/27-4/28 5.50% AA+ 控股集团 南京新港 10 5 4/25-4/27 4.06% AA+ 开发总公司 杭州正才 7.84 5 4/25-4/26 6.20% AA+ 附第3年末投资者选择权 控股集团 1.2 3 5.80% 附第2年末投资者选择权 公司实际控制人提供担保 北控水务 20 5 4/25-4/26 3.60% AA+ 附第3年末投资者选择权 (中国)投资 北控水务集团提供担保 金辉集团 10 5 4/25-4/26 6.50% AA 附第3年末投资者选择权 (第三期) 厦门路桥 4 5 4/25-4/26 3.59% AAA 附第3年末投资者选择权 建设集团 福建省投资 10 8 4/21-4/25 3.67% AAA 附第5年末投资者选择权 开发集团 人福医药 10 3 4/22-4/25 3.83% AA+ 武汉金融 8 5 4/20-4/22 3.89% AA+ 控股集团(第二期) 亿阳集团 12.1 5 4/21 7.10% AA 附第3年末投资者选择权 (第三期) 安徽九华山 4 5 4/18-4/20 4.05% AA 附第3年末投资者选择权 旅游集团 湖南财信投资 20 5 4/19-4/20 3.70% AA+ 附第3年末投资者选择权 精工控股集团 1 5 4/15-4/18 6.50% AA 附第3年末投资者选择权 精功集团有限公司提供担保 华泰汽车集团 20 5 4/14-4/15 6.20% AA 附第3年末投资者选择权 中国希格玛 16 3 4/13-4/15 5.60% AA 附第2年末投资者选择权 上海复星 16 5 4/13-4/14 3.70% AAA 附第3年末投资者选择权 高科技集团 山鹰纸业 10 7 4/13-4/14 5.35% AA 附第3/5年末投资者选择权 宁夏远高 5.3 5 4/12-4/13 7.90% AA- 附第3年末投资者选择权 实业集团 以发行人下属子公司相关资产提供担保 建业住宅集团 30 5 4/12-4/13 6.00% AA 附第3年末投资者选择权 （中国） 广东恒健投资 18 5 4/12-4/13 3.27% AAA 控股 武汉当代科技 8 5 4/12 3.90% AA+ 附第3年末投资者选择权 产业集团 广西铁路投资 10 10 4/11-4/12 3.55% AAA 附第5年末投资者选择权 集团 河南众品食品 5 3 4/11-4/12 6.50% AA 附第2年末投资者选择权 新疆生产建设 8 7 4/11 4.66% AA 附第5年末投资者选择权 兵团第十二师国资经营集团 国泰君安 50 5 4/11-4/12 2.97% AAA 附第3年末投资者选择权 10 7 3.25% 附第5年末投资者选择权 四川水电投资 10 5 4/8-4/11 3.44% AA+ 经营集团 厦门象屿集团 5 7 4/8-4/12 3.80% AA+ 附第5年末投资者选择权 富力地产 19.5 6 4/7-4/11 3.48% AAA 附第3年末投资者选择权 (第三期) 9.5 7 3.95% 附第5年末投资者选择权 广东珠江 10 5 4/8-4/11 5.00% AA 附第3年末投资者选择权 投资管理集团 漳州九龙江 25 7 4/7-4/8 3.60% AA+ 附第5年末投资者选择权 集团 山东商业集团 10 7 4/6-4/8 3.66% AA+ 附第5年末投资者选择权 吉林亚泰 10 5 4/5-4/6 6.00% AA 附第3年末投资者选择权 山东金茂纺织 5 5 4/1-4/5 6.97% AA 附第3年末投资者选择权 化工集团 大华集团 5 5 4/1-4/5 3.98% AA+ 附第3年末投资者选择权 安徽省外经 5 5 3/30-4/1 4.50% AA+ 附第3年末投资者选择权 建设集团 永泰能源 7.6 3 3/30-4/1 7.50% AA+ 中天钢铁集团 9 3 3/31-4/1 7.40% AA 广州番禺海怡 15 5 3/30-4/1 6.49% AA 附第3年末投资者选择权 房地产开发 10 3 5.80% 附第2年末投资者选择权 中国机械 20 5 3/30-3/31 3.39% AAA 工业集团 武汉金融 12 5 3/29-3/31 3.50% AA+ 控股集团 山东海洋投资 1 5 3/30-3/31 3.78% AA+ 附第3年末投资者选择权 江苏洋河集团 10 10 3/24-3/25 3.24% AAA 附第5年末投资者选择权 中国工艺集团 10 5 3/29-3/30 3.80% AA+ 漳州漳诏 5 5 3/28-3/30 3.23% AA 附第3年末投资者选择权 高速公路 山东三星集团 10 5 3/28-3/29 5.10% AA 附第3年末投资者选择权 乌鲁木齐 15 5 3/25-3/29 3.54% AA 附第3年末投资者选择权 房地产开发集团 北京汽车集团 10 7 3/29-3/30 3.60% AAA 浙江永利 10 5 3/28-3/29 6.20% AA 附第3年末投资者选择权 实业集团 广州天建 6 6 3/25-3/28 3.90% AA 附第3年末投资者选择权 房地产开发 16 10 4.80% 附第5年末投资者选择权 合景泰富地产控股提供担保 广州无线电集团25 5 3/25-3/29 3.48% AAA 云南公路 20 5 3/24-3/25 3.30% AAA 附第3年末投资者选择权 开发投资 香江集团 18 5 3/28 5.50% AA 附第3年末投资者选择权 深圳金海马实业/南方香江集团以香江控股 限售股担保 启东华虹电子 5 5 3/25-3/28 4.30% AA 附第3年末投资者选择权 泸州工业 10 5 3/25-3/28 5.39% AA 投资集团 上海浦东 20 7 3/25-3/28 3.18% AAA 附第5年末投资者选择权 发展集团 江苏银宝 11 5 3/25-3/28 3.50% AA+ 附第3年末投资者选择权 控股集团 湖北宏泰 10 5 3/24-3/28 3.54% AA+ 国有资本投资运营集团 郑州宇通集团 5 5 3/21-3/22 3.00% AA+ 附第3年末投资者选择权 10 7 3.50% 附第5年末投资者选择权 新华联控股 17 5 3/24-3/25 6.50% AA+ 附第3年末投资者选择权 扬州城建 15 5 3/23-3/25 3.35% AA+ 国资控股 泰豪科技 5 5 3/23-3/25 4.20% AA 附第3年末投资者选择权 山东汇丰 5 5 3/21-3/22 5.80% AA 附第3年末投资者选择权 石化集团 北京金泰集团 10 3 3/23-3/24 3.75% AA+ 中国石油 95 5 3/23-3/24 3.08% AAA 20 10 3.60% 金辉集团 15 5 3/23-3/24 6.50% AA 附第3年末投资者选择权 辽宁忠旺集团 25 5 3/22-3/24 4.05% AA+ 附第3年末投资者选择权 金地集团 13 6 3/22-3/23 3.00% AAA 附第3年末投资者选择权 17 8 3.50% 附第5年末投资者选择权 四川省水电 10 5 3/22-3/23 3.38% AA+ 投资经营集团 厦门经济特区 21 5 3/22-3/23 3.20% AA+ 附第3年末投资者选择权 房地产开发集团 远东国际租赁 20 5 3/22-3/23 3.03% AAA 附第3年末投资者选择权 中化股份 30 5 3/21-3/22 3.15% AAA 世茂股份 20 3 3/21-3/22 3.29% AA+ 越秀交通基建 3 5 3/21-3/22 2.85% AAA 附第3年末发行人和投资者选择权 7 7 3.38% 附第5年末发行人和投资者选择权 青岛港国际 15 5 3/18-3/22 2.90% AAA 附第3年末投资者选择权 西安高科集团 25 7 3/21-3/22 3.90% AA+ 附第5年末投资者选择权 复地集团 10 3 3/21-3/22 3.60% AA+ 附第2年末投资者选择权 翠微股份 5.5 5 3/21-3/22 3.00% AA 附第3年末投资者选择权 北京市海淀区国有资本经营管理中心担保 安徽投资 20 5 3/18-3/21 2.96% AAA 附第3年末投资者选择权 集团控股 浙江龙盛 35 5 3/17-3/21 3.48% AA+ 附第3年末投资者选择权 5 5 3.93% 紫金矿业 30 5 3/18-3/21 2.99% AAA 附第3年末投资者选择权 20 5 3.37% 云南省投资 20 5 3/18-3/21 3.40% AAA 控股集团 厦门建发集团 15 7 3/17-3/21 3.20% AAA 附第5年末投资者选择权 潍坊渤海水产 10 7 3/16-3/18 4.85% AA 附第5年末投资者选择权 综合开发 重庆两江 20 3 3/17-3/18 2.95% AAA 新区开发投资集团 景瑞地产集团 15 5 3/17-3/18 5.88% AA 附第3年末投资者选择权 重庆协信远创 20 5 3/17-3/18 6.50% AA 附第3年末投资者选择权 房地产开发 浙江省交通 20 5 3/16-3/18 3.20% AAA 投资集团 10 10 3.84% 上海紫江集团 6 5 3/16-3/18 3.60% AA+ 附第3年末投资者选择权 海正药业 12 5 3/16-3/17 3.20% AA+ 附第3年末投资者选择权 海正集团提供全额担保 北京汽车投资 15 5 3/17 3.15% AAA 上海中星集团 37 5 3/16-3/17 3.20% AA+ 附第3年末投资者选择权 北京兆泰集团 10 5 3/16-3/17 4.18% AA 附第3年末投资者选择权 广州珠江 5 5 3/15-3/16 3.32% AA+ 实业集团 广东珠江投资 10 5 3/16 4.80% AA+ 附第3年末投资者选择权 浙江航民实业 4 5 3/15-3/16 4.20% AA 附第3年末投资者选择权 力帆股份 11 4 3/15-3/16 5.94% AA 附第2年末投资者选择权 (第二期) 信达地产 5 5 3/15-3/16 3.50% AA 附第3年末投资者选择权 (第二期) 北京首都开发 7.5 5 3/14-3/15 3.30% AA+ 控股集团 鑫苑置业 5 5 3/14-3/15 7.09% AA 附第3年末投资者选择权 金隅股份 32 5 3/14-3/15 3.12% AA+ 附第3年末投资者选择权 18 7 3/14-3/15 3.50% AA+ 附第5年末投资者选择权 南方电网 50 5 3/11-3/15 3.14% AAA 南山集团 25 5 3/11-3/14 3.99% AA+ 附第3年末投资者选择权 珠海华发 25 5 3/11-3/14 3.24% AA+ 附第3年末投资者选择权 综合发展 15 5 3/11-3/14 3.57% AA+ 上实发展 10 5 3/11-3/14 3.23% AA 附第3年末投资者选择权 海亮集团 13 3 3/10-3/11 5.30% AA+ 大连亿达发展 20 5 3/9-3/10 6.50% AA 附第3年末投资者选择权 广州越秀集团 15 7 3/9-3/10 3.20% AAA 附第5年末发行人和投资者选择权 15 10 3.80% 附第7年末发行人和投资者选择权 浙江省交通 20 可续期 3/9-3/10 3.60% AAA 每5年末附发行人续期选择权 投资集团 天富能源 10 5 3/8-3/10 3.76% AA 附第3年末发行人和投资者选择权 国药控股 40 5 3/9-3/10 2.92% AAA 附第3年末投资者选择权 宜昌兴发集团 4 5 3/7-3/8 4.70% AA 附第3年末投资者选择权 隆基股份 10 5 3/7-3/8 5.63% AA 附第3年末投资者选择权 新疆新业国有 2 7 3/4-3/7 3.98% AA+ 附第5年末投资者选择权 资产经营 财通证券 25 3 3/4-3/8 3.15% AA+ 苏州新建元 10 5 3/7-3/8 3.20% AA+ 附第3年末投资者选择权 控股集团 5 5 3/7-3/8 3.62% 重庆龙湖企业 25 6 3/4-3/7 3.19% AAA 附第3年末投资者选择权 拓展（第二期）15 10 3.75% 附第5年末投资者选择权 新疆投资发展 9 5 3/3-3/4 3.70% AA+ (第二期) 南方航空 50 3 3/3-3/7 2.97% AAA 正奇安徽金融 4 3 3/4 5.70% AA 控股 天津城市基础 20 10 2/29-3/1 3.34% AAA 附第5年末投资者选择权 设施建设投资集团 华夏幸福 20 5 3/3-3/4 4.04% AA+ 附第3年末投资者选择权 复星医药 30 5 3/3-3/4 3.35% AAA 附第3年末投资者选择权 中国中车集团 10 5 3/3-3/4 2.94% AAA 附第3年末投资者选择权 15 10 3/3-3/4 3.23% AAA 附第5年末投资者选择权 长园集团 7 3 3/4-3/7 4.50% AA 附第2年末投资者选择权 中国石油 127 5 3/2-3/3 3.15% AAA （第二期） 23 10 3.70% 山东泰阳实业 7 5 3/2-3/3 5.97% AA- 第3-5年末偿还2、2、3亿元本金 泰安市泰山投资提供担保 中国外运 20 5 3/2-3/3 3.20% AAA 亿阳集团 7.55 5 3/2-3/3 7.10% AA 附第3年末投资者选择权 （第二期） 瑞茂通 7 3 3/1-3/3 6.50% AA 附第2年末投资者选择权 郑州瑞茂通供应链有限公司提供担保 信达地产 25 5 3/1-3/2 3.80% AA 附第3年末投资者选择权 北京纳通科技 2 3 3/1-3/2 5.28% AA 集团 山西天然气 5 5 2/29-3/2 3.20% AA+ 附第3年末投资者选择权 北部湾国际 15 5 2/29-3/1 3.60% AA+ 港务集团 中牧股份 8 5 2/26-2/29 3.15% AA+ 附第3年末投资者选择权 深圳卓越 25 5 2/25-2/26 5.50% AA 附第3年末投资者选择权 世纪城房地产开发 新奥股份 17 5 2/25-2/26 6.25% AA 附第3年末投资者选择权 中交疏浚集团 20 5 2/24-2/26 2.99% AAA 附第3年末投资者选择权 无锡市政 12 7 2/24-2/26 3.28% AAA 附第5年末投资者选择权 公用产业集团 保利地产 20 5 2/25 2.96% AAA 附第3年末投资者选择权 30 10 4.19% (第二期) 山东宏桥新型 12 5 2/24-2/25 4.04% AA+ 附第3年末投资者选择权 材料(第三期) 月星集团 5.5 5 2/24-2/25 6.50% AA 附第3年末投资者选择权 北京住总集团 15 5 2/23-2/24 3.55% AA 附第3年末投资者选择权 广东珠江投资 31 5 2/4 5.20% AA+ 附第3年末投资者选择权 新疆生产建设 8.6 5 2/4-2/5 7.00% AA 附第3年末投资者选择权 兵团农八师天山铝业 新疆投资发展 6 5 2/2-2/3 4.19% AA+ 北京神雾环境 5 3 1/28-2/2 7.90% AA- 法定代表人提供担保 能源科技集团 新疆华凌工贸 8 5 2/1-2/2 6.95% AA 附第3年末投资者选择权 浙江龙盛 8.9 5 1/29-2/2 3.98% AA+ 附第3年末投资者选择权 1.1 5 1/29-2/2 4.18% AA+ 新疆有色 13 5 2/1-2/2 4.76% AA+ 附第3年末投资者选择权 金属工业 以持有的西部黄金 股权提供担保 物产中大集团 30 5 2/1-2/2 3.35% AAA 附第3年末投资者选择权 广东广新 10 5 1/29-2/1 3.75% AA+ 控股集团 山西建设发展 8 5 1/29-2/1 5.20% AA 附第3年末投资者选择权 狮桥融资租赁 4.5 5 1/29-2/1 5.88% AA 附第3年末投资者选择权 （中国） 国创高科实业 2.5 5 1/28-2/1 6.87% AA 附第3年末投资者选择权 集团 国美电器 3 6 1/28-2/1 4.00% AA+ 附第3年末投资者选择权 中交地产 5 5 1/28-1/29 4.18% AA 附第3年末投资者选择权 中国中铁 20.5 5 1/28-1/29 3.07% AAA 附第3年末投资者选择权 21.2 10 3.80% 力帆股份 9 5 1/28-1/29 6.26% AA 附第3年末投资者选择权 鑫苑(中国) 7 5 1/27-1/28 7.47% AA 附第3年末投资人选择权 置业 亿阳集团 2.09 4 1/27-1/28 7.10% AA 附第2年末投资人选择权 山东宏桥新材 18 5 1/27-1/28 4.50% AA+ 附第3年末投资人选择权 （第二期） 广州越秀集团 20 7 1/27-1/28 3.38% AAA 附第5年末发行人和投资人选择权 10 10 3.73% 附第7年末发行人和投资人选择权 丹东港集团 20 5 1/27-1/28 5.50% AA 附第3年末投资人选择权 上海医药 20 3 1/26-1/28 2.98% AAA 中国电建 20 5 1/26-1/28 3.70% AA+ 地产集团 新疆新业国资 6 7 1/26-1/27 4.38% AA+ 附第5年末投资人选择权 经营集团 苏州高新 10 5 1/25-1/27 4.00% AA 重庆龙湖企业 23 5 1/25-1/26 3.30% AAA 附第3年末投资人选择权 拓展 18 8 3.68% 附第5年末投资人选择权 北京信威通信 5 5 1/25-1/26 6.60% AA 附第3年末投资人选择权 国机汽车 10 5 1/25-1/26 3.50% AA+ 附第3年末投资人选择权 昊华能源 15 7 1/22-1/26 5.85% AA+ 附第5年末投资人选择权 富力地产 36 5 1/22-1/26 3.95% AA+ 附第3年末投资人选择权 (第二期) 北京望京搜候 30 3 1/22-1/26 3.45% AA SOHO中国提供担保 房地产 山东玉皇化工 5 3 1/22-1/26 6.35% AA 附第2年末投资人选择权 广西万通 14.6 5 1/22-1/25 6.90% AA 附第3年末投资人选择权 房地产 阳光100中国控股公司提供担保 上港集团 25 5 1/22-1/25 3.00% AAA 附第3年末投资人选择权 景德镇 5 7 1/21-1/25 4.50% AA 附第5年末投资人选择权 国资经营 华鑫证券 6 5 1/21-1/25 3.70% AA 附第3年末投资人选择权 苏州国际 12.5 5 1/21-1/25 3.33% AA+ 附第3年末投资人选择权 发展集团 凯乐科技 7 3 1/21-1/22 6.80% AA 龙源电力 37 5 1/21-1/22 3.28% AAA 绿地控股集团 90 5 1/21-1/22 3.48% AAA 附第3年末投资人选择权 10 5 3.80% 上海电气集团 25 3 1/21-1/22 3.00% AAA 北京兆泰集团 20 5 1/21-1/22 4.93% AA 附第3年末投资人选择权 厦门建发集团 15 7 1/20-1/21 3.30% AAA 附第5年末投资人选择权 葛洲坝 30 5 1/19-1/20 3.14% AAA 上海复星高科技40 5 1/20-1/21 3.78% AAA 附第3年末投资人选择权 华夏幸福 15 7 1/20-1/21 4.88% AA+ 附第5年末投资人选择权 广东广新 10 5 1/19-1/21 3.33% AA+ 控股集团 中国石油 88 5 1/19-1/20 3.03% AAA 47 10 3.50% 中静新华资管 8 6 1/19-1/20 6.50% AA 附第4年末投资人选择权 东旭集团 10 5 1/18-1/20 6.84% AA 附第3年末投资人选择权 重庆城市交通 10 5 1/18-1/20 3.10% AAA 开发投资集团 西王集团 10 5 1/18-1/19 7.30% AA+ 附第3年末投资人选择权 融信福建投资 13 5 1/18-1/19 6.20% AA 附第3年末投资人选择权 青岛国信发展 25 10 1/18-1/19 3.60% AAA 附第7年末投资人选择权 浙江桐昆控股 6 3 1/15-1/19 3.95% AA 所持子公司股票作担保 重庆水利 5 5 1/15-1/18 3.27% AA+ 投资集团 同益实业集团 10 5 1/15-1/18 7.48% AA 附第3年末投资人选择权 保利地产 25 5 1/15 2.95% AAA 附第3年末投资人选择权 25 7 3.19% 附第5年末投资人选择权 山东宏桥新材 20 5 1/14-1/15 4.10% AA+ 附第3年末投资人选择权 10 5 4.88% 大连万达商业 50 5 1/14-1/15 3.20% AAA 附第3年末投资人选择权 地产 远东国际租赁 10 5 1/13-1/15 3.00% AAA 附第3年末投资人选择权 常高新集团 10 5 1/13-1/14 3.58% AA+ 金辉集团 5 5 1/13-1/14 7.30% AA 附第3年末投资人选择权 东兴证券 28 5 1/13-1/14 3.03% AAA 附第3年末投资人选择权 中粮置业投资 30 5 1/13-1/14 3.20% AA+ 附第3年末投资人选择权 富力地产 60 5 1/11-1/13 3.95% AA+ 附第3年末投资人选择权 广州番禺 16 5 1/12-1/13 4.70% AA 附第3年末投资人选择权 雅居乐房地产开发 雅居乐地产控股提供担保 广东联泰集团 10 6 1/6-1/7 5.75% AA 附第3年末投资人选择权 深圳茂业商厦 11 3 1/5-1/6 4.00% AA 附第2年末投资人选择权 17 5 1/5-1/6 4.50% 附第3年末投资人选择权 陕西产业投资 5 5 2015/12/30-1/5 4.00% AA 附第3年末投资人选择权 邢台钢铁 3 5 2015/12/31-1/5 7.20% AA 附第2年末投资人选择权 北京纳通 4 2 2015/12/31-1/4 5.00% AA 科技集团 2 3 2015/12/31-1/4 5.43% ------------------------------------------------------------------------------ 小计 4,503.28 3.非公开发行： 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 备注 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------- *株洲循环经济 20 5 5/13 6.00% 附第3年末投资人选择权 投资发展集团 *天津滨海新区 60 5 3/21 4.08% 建设投资集团 *嘉兴市高等级 18 5 5/16 4.90% 附第3年末投资人选择权 公路投资 同益实业集团 5.5 3 5/13 8.00% 附第1、2年末投资人选择权 四川省川瑞 6 3 3/16 5.80% 发展投资 华夏幸福 40 5 5/10 5.38% 附第3年末投资人选择权 宁波市海城 15 5 4/28 4.99% 投资开发 北京天恒置业 15 5 5/12 5.00% 附第3年末投资人选择权 集团 郑州通航建设 3 3 5/6-5/10 6.00% 附第2年末投资人选择权 发展公司 南昌市红谷滩 10 5 5/5 5.78% 附第3年末投资人选择权 城市投资集团 广州番禺雅居乐 12 4 5/3 5.80% 附第2年末投资人选择权 房地产开发公司 盐城国资投资 10 5 5/3 5.25% 附第3年末投资人选择权 盘锦水务 10 5 4/28-4/29 6.80% 附第3年末投资人选择权 北大方正集团 20 2 4/29 4.90% 金辉集团 6 3 4/29 7.50% 眉山发展控股 6 5 4/28 5.45% 融创房地产 27 6 4/28 5.85% 附第3年末投资人选择权 中融新大集团 10 2 4/27 7.00% 浙江昆仑控股 4 3 4/27 8.20% 新光控股集团 16 3 4/27 7.00% 附第1年末及第2年末投资人选择权 光大证券 15 18个月 4/27 3.45% 附第6个月末投资人选择权 25 30个月 4/27 3.66% 附第18个月末投资人选择权 汝城县水电 9 5 4/27 7.00% 天津房地产集团 7 5 4/26 5.50% 附第3年末投资人选择权 佛山三水区 2.7 5 4/26 5.45% 附第3年末投资人选择权 淼城建设投资 侨鑫集团 30 4 4/25-4/26 6.20% 附第2年末投资人选择权 广西正润发展 4 5 4/25 6.10% 附第3年末投资人选择权 集团 重庆化医控股 7 3 4/25 5.20% 泰州市姜堰 1 3 4/22 6.00% 交通建设投资发展 长沙县星城 20 5 4/22 5.15% 附第3年末投资人选择权 建设投资 景洪市国有资产 2 6 4/22 7.20% 附第3年末投资人选择权 投资公司 重庆合华开发 7 5 4/21-4/22 6.58% 附第3年末投资人选择权 投资 重庆协信远创 5 3 4/21 7.50% 附第2年末投资人选择权 房地产开发 北辰实业 15 5 4/21 4.48% 附第3年末投资人选择权 睢宁县金通 5 3 4/21 6.10% 附第2年末投资人选择权 投资 昆山阳澄湖 5 5 4/20 4.88% 附第3年末投资人选择权 文商旅集团 滕州市城市 20 5 4/20 6.70% 建设综合开发 上海三盛宏业 8.3 3 4/19 7.50% 附第1年末及第2年末投资人选择权 投资集团 中国铁建 15 5 4/19 4.80% 房地产集团 华建国际 8 4 4/19 4.98% 附第2年末投资人选择权 实业（深圳） 南京建设发展 10 5 4/19 4.80% 附第3年末投资人选择权 集团 自贡高新投资 10 5 4/19 5.98% 附第3年末投资人选择权 内江投资控股 10 5 4/19 5.00% 附第3年末投资人选择权 集团 重庆迈瑞城建 20 7 4/18 5.29% 附第5年末投资人选择权 投资公司 首创置业 7 3 4/18 4.00% 附第2年末投资人选择权 23 5 4/18 4.20% 附第3年末投资人选择权 新光控股集团 20 3 4/14 7.00% 附第1/2年末投资人选择权 中交地产 23 5 4/14 4.50% 附第3年末投资人选择权 靖江滨江新城 10 3 4/14 5.60% 投资开发 湖北夷陵经济 5 3 4/13 5.20% 发展集团 华夏幸福 20 5 4/12 5.30% 附第3年末投资人选择权 济宁市兖州区 10 3 4/12 5.16% 惠民城建投资 郑州地产集团 10 5 4/11 4.73% 南京新港开发 5 3 4/11 3.95% 湄潭县绿色食品 3 5 4/6-4/8 7.60% 附第3年末投资人选择权 工业园区投资公司 广西东怀矿业 3.3 3 4/6 8.20% 附第2年末投资人选择权 浙江兴长资产 10 5 4/6 5.58% 附第3年末投资人选择权 经营公司 泰州市海陵资产 6 5 4/1-4/5 5.50% 附第3年末投资人选择权 林州红旗渠经济 5 5 4/1 6.48% 附第3年末投资人选择权 技术开发区汇通控股公司 花园集团 3 2 3/31 5.99% 附第1年末投资人选择权 昆山国创投资 5 5 3/31 4.20% 附第3年末投资人选择权 普洱交通投资 6.6 3 3/31 6.50% 海航集团 20 3 3/31 6.70% 附第2年末投资人选择权 （国际） 大丰市裕丰 3 3 -- 7.50% 附第2年末投资人选择权 城镇建设发展 株洲新芦淞 10 5 3/31 5.80% 附第3年末投资人选择权 产业发展集团 庞大集团 14 3 3/31 7.00% 附第2年末投资人选择权 庞大集团 14 3 3/30 7.00% 附第2年末投资人选择权 (第二期) 延安旅游集团 4 3 3/30 6.50% 附第2年末投资人选择权 成都蜀都川菜 10 3 3/30 6.00% 附第2年末投资人选择权 产业投资发展公司 泰州市交通 20 5 3/30 4.80% 产业集团 长沙市望城区 15 5 3/30 5.04% 附第3年末投资人选择权 城建投资集团 天瑞集团 4 1 3/30 8.80% 常德市文化 4 5 3/30 5.50% 附第3年末投资人选择权 旅游投资开发集团 凤凰股份 20 -- 3/30 4.59% 新城控股 18.5 3 3/29-3/30 5.44% 附第2年末投资人选择权 11.5 3 4.76% 附第1/2年末投资人选择权 碧桂园控股 40 4 3/29 4.55% 附第2年末投资人选择权 无锡吴文化 5 3 3/29 5.50% 附第2年末投资人选择权 博览园建设发展 石门县城市 6 3 3/29 6.40% 附第2年末投资人选择权 建设投资开发 江苏凤凰置业 20 5 3/29 4.59% 附第3年末投资人选择权 投资 南京新城发展 3 5 3/29 8.50% 瑞茂通 10 2 3/28-3/29 7.50% 附第1年末投资人选择权 绵阳投资控股 10 6 3/28 5.73% 附第3年末投资人选择权 呼和浩特春华 10 3 3/28 5.70% 水务开发集团 昆山银桥控股 10 5 3/28 4.10% 附第3年末投资人选择权 集团 连云港市 5 5 3/28 5.40% 附第3年末投资人选择权 工业投资集团 大名城 5 3 3/25 7.50% 附第2年末投资人选择权 北京住总集团 20 5 3/25 4.20% 吉首华泰 5 3 3/25 5.98% 国资投资管理 刚泰控股 10 3 3/25 6.60% 附第1/2年末投资人选择权 柳州东通 23.8 6 3/25 5.50% 投资发展 大名城 5 3 3/25 7.50% 附第2年末投资人选择权 刚泰控股 10 3 3/25 6.60% 附第1/2年末投资人选择权 华夏幸福 30 5 3/25 5.19% 附第3年末投资人选择权 (第二期) 河北顺德投资 10 4 3/23-3/25 4.49% 附第2年末投资人选择权 宁海县城建 10 3 3/24 6.40% 房地产开发 普定县普信 1.9 3 3/24 9.50% 附第2年末投资人选择权 城市建设发展 宝鸡投资集团 10 5 3/24 5.32% 安吉资产经营 10 3 3/24 5.39% 柳州市龙建投资 8 6 3/23 4.99% 附第3年末投资人选择权 平安证券 15 3 3/23-3/24 3.50% 附第2年末投资人选择权 绍兴城北 10 3 3/23 4.50% 新城建设投资 盘锦城发 8 5 3/23 7.80% 附第3年末投资者选择权 资产经营 远东国际租赁 20 5 3/23 3.80% (第二期) 常州金坛区 5 5 3/22-3/23 5.45% 附第3年末投资人选择权 交通产业集团 新光控股集团 4 3 3/21-3/23 7.00% 附第1/2年末投资人选择权 常德交通 10 5 3/22 4.55% 附第3年末投资人选择权 建设投资集团 融信（福建） 5 3 3/21 7.50% 附第2年末投资人选择权 投资集团 锦州华信资产 15 5 3/21 5.40% 附第3年末投资人选择权 经营集团 南京雨花国资 5 5 3/21 4.37% 附第3年末投资者选择权 投资管理 华发股份 15 5 3/21 4.60% 附第3年末投资者选择权 15 3 4.27% 附第2年末投资者选择权 （第二期） 泰州市海陵 14 5 3/18-3/21 5.30% 附第3年末投资人选择权 资产经营 洛阳城市发展 20 5 3/18 4.10% 投资集团 京投银泰 10 3 3/18 5.24% 大连普湾工程 20 5 3/17-3/18 5.40% 项目管理 吴江经开区 20 3 3/18 4.68% 发展总公司 中华企业 15 3 3/18 4.95% 海航集团 35 3 3/17 7.00% 岳阳城建投资 20 5 3/17 4.45% 贵安新区 50 5 3/17 4.70% 附第3年末投资人选择权 开发投资 常熟发展投资 10 5 3/17 4.08% 附第3年末投资人选择权 京投银泰 10 3 3/17 5.24% 长春城投 20 3 3/16-3/18 4.15% 建设投资 鸿达兴业集团 11 2 3/16 7.30% 附第1年末投资人选择权 北京新奥集团 5 3 3/14-3/15 4.00% 成都文化 5 5 3/15 4.90% 旅游发展集团 江苏武进太湖湾 10 3 3/15 5.90% 旅游发展公司 绍兴市柯桥区 19 5 3/15 4.18% 国有资产投资经营 天津宁河 5 3 3/15 6.50% 投资控股 南京新城 5 3 3/15 4.40% 附第2年末投资人选择权 科技园建设发展 株洲市湘江 15 5 3/15 4.68% 附第3年末投资人选择权 建设发展集团 长兴南太湖 5 5 3/14-3/15 5.90% 附第3年末投资人选择权 投资开发 重庆迈瑞城市 20 7 3/14 5.38% 附第5年末投资人选择权 建设投资 大连花园口投资 7 3 3/14 6.90% 附第2年末投资人选择权 郴州福升 3 3 3/11-3/14 7.40% 附第2年末投资人选择权 投资开发 北大方正集团 41.9 5 3/11 4.14% 附第3年末投资人选择权 昆山国创 10 5 3/11 4.14% 附第3年末投资人选择权 投资集团 苏州吴中国裕 10 3 3/11 4.70% 资产经营 江东控股集团 20 5 3/11 5.95% 附第3年末投资人选择权 湖北农业 2 5 3/10 5.70% 附第3年末投资人选择权 生产资料集团 长春城投 30 3 3/10-3/11 4.18% 建设投资 宜兴市城市 10 5 3/10 4.00% 发展投资 厦门住宅 5 5 3/10 4.00% 附第3年末投资人选择权 建设集团 惠水县城市 3 3 3/10 9.50% 附第2年末投资人选择权 建设投资发展 浙江长兴 9 5 3/9 6.10% 附第3年末投资人选择权 环太湖经济投资开发 宁波镇海投资 6 5 3/9 4.69% 附第3年末投资人选择权 城发投资集团 5 4 3/9 4.08% 贵州高速 20 5 3/9 4.18% 附第3年末投资人选择权 公路集团 淮北建投 20 3 3/8 6.00% 附第2年末投资人选择权 控股集团 浙江安吉修竹 5 3 3/8 6.00% 绿化工程 华远地产 10 3 3/8 4.58% 苏州普滤得净化 0.1 1 3/8 5.35% 苏州金宏气体 0.3 1 3/8 5.35% 方林科技 0.2 1 3/8 5.35% 六盘水钟山区 10 5 3/7 7.79% 附第3年末投资人选择权 城建投资 重庆渝隆 20 3 3/7 4.37% 资产经营集团 融创房地产 35 5 3/6 5.40% 集团(第二期) 上海东兴投资 6 5 3/4 4.48% 附第3年末投资人选择权 控股发展 盐城海瀛 19 3 3/4 6.50% 实业投资 华夏幸福 28 5 3/4 5.40% 附第3年末投资人选择权 华业资本 6 3 3/4 7.00% 附第1、2年末投资人选择权 成龙建设集团 3 3 3/3 7.80% 附第1/2年末投资人选择权 四川田岭涧 5 5 3/3 8.80% 农业发展 道博股份 2 3 3/3 6.60% 附第2年末投资人选择权 中华企业股份 14.43 3 3/2 6.00% 华发股份 5 5 3/2 4.80% 附第3年末投资人选择权 15 3 3/2 4.39% 附第2年末投资人选择权 凉山州国有 8 3 3/2 5.78% 投资发展 华发股份 5 5 3/2 4.80% 附第3年末投资人选择权 15 3 3/2 4.39% 附第2年末投资人选择权 碧桂园控股 40 5 3/1-3/2 4.75% 泗阳民康农村 10 3 3/1 5.50% 经济发展 重庆国信 20 3 3/1 4.30% 投资控股 淮安市交通控股 5 3 3/1 4.75% 丹阳开发区 5 3 3/1 6.00% 高新技术产业发展 长兴县永兴 10 5 3/1 6.00% 附第3年末投资人选择权 建设开发公司 湘潭振湘国资 15 5 3/1 5.47% 经营投资公司 桂东电力 10 5 3/1 5.70% 附第3年末投资人选择权 桂东电力 10 5 2/29-3/1 5.70% 附第2年末投资人选择权 镇江交通 11.4 3 2/26 7.50% 附第二年末投资人选择权 产业集团 无锡新区发展 5 5 2/26 4.68% 无锡新区发展 10 5 2/26 4.20% 附第3年末投资人选择权 重庆金凤电子 6 3 2/26 6.30% 附第一年末投资人选择权 信息产业 南京浦口城乡 15 3 2/25 4.50% 建设集团 无锡山水产业 15 3 2/25 5.45% 投资发展 黑龙江北大荒 10.9 3 2/25 3.80% 附第1/2年末投资人选择权 农垦集团(第二期) 湖州市爱山广场 10 3 2/24 5.99% 建设投资公司 庞大集团 6 3 2/23 8.00% 附第2年末投资人选择权 北京新奥集团 10 3 2/23 4.20% 北大方正集团 38.1 5 2/18 4.40% 附第3年末投资人选择权 桂东电力 10 5 2/4 6.30% 附第三年末投资人选择权 泰兴智光 3 3 2/3 6.50% 环保科技 吉林森工开发 5 3 2/3 7.20% 附第二年末投资人选择权 建设集团 天津蓟州新城 10 3 2/3 6.30% 附第2年末投资人选择权 建设投资 鲁商置业 20 3 2/2-2/3 6.00% 无锡惠开 15 3 2/2 5.45% 经济发展集团 江苏海鑫新能源 3 3 2/2 8.50% 附第2年末投资人选择权 西部矿业集团 3.5 2 2/2 6.00% 附第一年末投资人选择权 1.5 3 2/2 6.50% 附第二年末投资人选择权 5 4 2/2 6.80% 附第三年末投资人选择权 黑龙江北大荒 19.1 3 2/2 4.00% 附第1/2年末投资人选择权 农垦集团总公司 句容茅山湖 3 3 2/2 7.30% 第1/2年末均附投资人选择权 康体养生旅游度假公司 道博股份 2 3 2/2 6.95% 附第二年末投资人选择权 重庆协信远创 10 3 2/1 7.50% 房地产开发 安徽六安新城 10 3 2/1 6.30% 附第二年末投资人选择权 建设投资 丰县经济 10 3 2/1 6.50% 附第二年末投资人选择权 开发区投资发展 承德国控 15 5 1/29 5.82% 附第3年末投资人选择权 投资集团 三亚凤凰 10 3 1/29 6.90% 国际机场 金坛惠金建设 1.5 3 1/29 7.80% 附第二年末投资人选择权 投资发展 金红叶 7 2 1/29 6.80% 纸业集团 南京市 8 3 1/28 6.60% 溧水区昱达商贸集团 南京新城发展 1 5 1/28 9.00% 潍坊水务投资 5 3 1/28 5.04% 广东珠江投资 3.3 4 1/28 6% 广东东江畜牧 2 3 1/27-1/28 10% 附第二年末投资人选择权 广州金融 40 5 1/27-1/28 3.94% 附第三年末投资人选择权 控股集团 重庆国信 3 3 1/27 4.20% 附第2年末投资人选择权 投资控股 7 3 4.49% 重庆公路物流 10 5 1/27 5.88% 基地建设 永州城市 15 5 1/27 5.70% 附第三年末投资人选择权 建设投资发展 山西煤炭 3 5 1/27 7.60% 附第三年末投资人选择权 进出口集团 海安聚力 2 3 1/27 9.70% 农业开发 马鞍山经济 15 5 1/26 6.50% 附第3年末投资人选择权 技术开发区建设投资 黔南州投资公司 10 3+2 1/26 7.50% 广西玉柴机器 5 5 1/26 7.30% 集团 北京首都 20 3 1/26 3.75% 创业集团 靖江市城投 15 3 1/26 6.20% 附第二年末投资人选择权 基础设施发展 广西来宾城建 10 3 1/26 6.30% 附第二年末投资人选择权 投资集团 远东国际租赁 20 5 1/26 4.00% 柳州东城 10 5 1/25-1/26 5.50% 附第三年末投资人选择权 投资开发 重庆经开区 4 5 1/25 5.65% 附第三年末投资人选择权 开发投资集团 郑州地产集团 5 5 1/25 4.93% 兴化市城市 10 5 1/22 6.28% 附第三年末投资人选择权 建设投资 建湖县近湖 3 3 1/22 9.00% 附第二年末投资人选择权 建设投资 安顺虹阳国有 5 3 1/22 7.80% 资产投资营运 海航旅游集团 10 3 1/21 6.70% 附第2年末投资人选择权 长沙先导 30 3 1/21 4.49% 投资控股 无锡市藕塘 10 5 1/21 6.50% 附第三年末投资人选择权 职教园区开发建设 旭辉集团 20 2 1/21 4.99% 附第一年末投资人选择权 城发投资集团 5 4 1/21 4.27% 腾达建设 8 5 1/20 6.30% 中国铁建 30 5 1/20 4.58% 附第3年末投资人选择权 房地产集团 中国民生投资 35 3 1/20 4.50% 融创房地产集团 15 4 1/20 5.20% 无锡沪宁城铁 5 5 1/19 5.98% 附第三年末投资人选择权 惠山站区投资开发建设 世茂房地产 40 5 1/18 4.80% 控股公司 南通崇川城建 10 3 1/18 5.00% 附第2年末投资人选择权 贵州思州 2 3 1/18 8.70% 润峰建设 中信房地产 10 5 1/15 4.40% 附第3年末投资人选择权 盐城海瀛实业投资 3 3 1/15 6.50% 锦州华信资产 15 5 1/15 5.50% 附第三年末投资人选择权 经营集团 大连长兴岛 5 3 1/15 7.20% 附第二年末投资者选择权 开发建设投资 泰州华诚医学 10 3 1/14 7.20% 投资集团 重庆大足石刻 4 3 1/14 7.10% 国际旅游集团 深圳优凯思 25 3 1/13-14 5.80% 附第二年末投资人选择权 投资顾问 苏州吴江 10 5 1/13 4.37% 附第3年末投资人选择权 城市投资发展 靖江润新建设 3 5 1/13 8.00% 中国燃气控股 10 3 1/13 4.20% 丹阳市开发区 4 3 1/13 6.00% 高新技术产业发展 内蒙古 6 5 1/13 6.18% 附第三年末投资人选择权 高新控股 柳州东通 6.2 6 1/13 6.50% 投资发展 遵义道路桥梁 7 5 1/13 6.50% 工程公司 兴化经济发展 5 3 1/13 6.30% 附第二年末投资人选择权 泗洪县宏源 10 3 1/13 6.39% 公有资产经营 杭州富阳 10 3 1/13 5.70% 交通发展 南京江宁 9 3 1/12 4.60% 附第二年末投资人选择权 城市建设集团 华远地产 15 3 1/12 5.10% 泰兴智光 9 3 1/12 6.50% 环保科技 首开股份 20 5 1/11 4.39% 附第三年末发行人和投资人选择权 郎溪道其 2 3 1/8 7.00% 建设工程 迪马实业 6 2 1/7 6.80% 扬州市现代 5 2 1/7 5.87% 金融投资集团 ----------------------------------------------------------------------- 小计 3,166.53 4、可交换债： 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 备注 (亿元人民币) (年) ----------------------------------------------------------------------- 永泰控股集团 4.4 2 2/3缴款 8.50% 非公开发行 美克投资集团 3.8 3 1/15-1/20 4.30% 非公开发行 ----------------------------------------------------------------------- 小计 8.2 二、以下为2016年在深圳证交所发行的公司债具体情况： 1.公开发行: 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 云南白药 9 5 4/8-4/12 2.95% AAA 附第3年末投资人选择权 云南白药控股提供担保 ------------------------------------------------------------------------------ 小计 9 2.面向合格投资者发行（小公募）： 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ *掌趣科技 8 5 5/25-5/26 6.28% AA 附第3年末投资者选择权 昆仑万维 7.3 3 5/23-5/24 6.50% AA 龙光基业集团 13 5 5/19-5/20 5.98% AA 附第3年末投资者选择权 （第二期） 三聚环保 15 5 5/17-5/19 5.50% AA 附第3年末投资人选择权 华西股份 4 5 5/16-5/17 5.38% AA 附第3年末投资人选择权 华南国际工业 14 3 5/3-5/4 6.85% AA 华南城控股提供担保 原料城(第二期) 山东奥德燃气 10 5 5/3-5/4 5.10% AA+ 附第3年末投资人选择权 申万宏源 50 5 4/26-4/27 3.45% AAA 附第3年末投资人选择权 当代置业 10 5 4/20-4/21 6.40% AA 附第3年末投资人选择权 南都电源 3 5 4/20-4/21 4.80% AA 附第3年末投资人选择权 东方园林 10 5 4/19-4/20 5.78% AA 附第3年末投资人选择权 新国都 4 3 4/15-4/18 5.60% AA- 深圳市中小企业信用融资担保集团担保 华侨城 25 5 4/13-4/14 2.98% AAA 附第3年末投资人选择权 10 7 3.40% 附第5年末投资人选择权 河南盛润控股 6.5 5 4/12-4/13 7.00% AA 附第3年末投资人选择权 集团 昆明产业开发 10 5 4/11-4/12 3.89% AA+ 投资 奥瑞金 15 5 4/11-4/12 4.00% AA+ 附第3年末投资人选择权 棕榈园林 3 5 4/1-4/6 5.98% AA 附第3年末投资人选择权 太阳纸业 10 3 3/31-4/5 4.70% AA 四川峨眉山 4 5 3/30-4/1 3.01% AA+ 附第3年末投资人选择权 乐山大佛旅游集团 新纶科技 3 5 3/30-3/31 5.80% A+ 附第3年末投资人选择权 深圳市高新投集团提供担保/公司实际控制人以共有财产提供反担保 中国宝安 10 5 3/28-3/30 5.60% AA 华西股份 5 5 3/28-3/29 5.30% AA 附第3年末投资人选择权 新疆生产建设 10 5 3/28-3/29 3.80% AA 附第3年末投资人选择权 兵团第六师国资经营 广东广业 6 7 3/25-3/29 3.50% AA+ 附第5年末投资人选择权 资产经营 山东魏桥铝电 20 5 3/22-3/24 4.20% AA+ 附第3年末投资人选择权 (第二期) 冀中能源 15 5 3/23-3/24 5.40% AA+ 附第3年末投资人选择权 冀中能源集团担保 泛海控股 13 5 3/23-3/24 5.29% AA 附第3年末投资人选择权 海航资本集团 30.08 5 3/22-3/23 6.40% AA+ 附第3年末投资人选择权 中融新大集团 11.8 3 3/22-3/23 6.60% AA 附第2年末投资人选择权 京东方 100 5 3/21-3/22 3.15% AAA 附第3年末投资人选择权 广西投资集团 10 7 3/17-3/21 3.40% AAA 附第5年末投资人选择权 步步高投资集团 8 5 3/16-3/19 5.59% AA 附第3年末投资人选择权 国购投资 6.6 5 3/17-3/18 7.30% AA 附第3年末投资人选择权 软控股份 10 5 3/16-3/18 4.78% AA 附第3年末投资人选择权 TCL集团 25 3 3/16-3/17 3.08% AAA 15 5 3/16-3/17 3.56% AAA 红楼集团 12 5 3/15-3/16 6.95% AA 附第3年末投资人选择权 发行人实际控制人承担连带责任 福星惠誉 19.4 5 3/14-3/16 5.28% AA 附第3年末投资人选择权 房地产公司 0.6 5 3/14-3/16 6.11% AA 福星股份提供担保 北京华美乔戈里 15 3 3/14-3/15 6.08% AA 附第2年末投资人选择权 实业发展公司 深圳劲嘉 4 5 3/11-3/14 6.98% AA 附第3年末投资人选择权 创业投资(第二期) 发行人以劲嘉股份 股票提供担保 山东魏桥铝电 35 5 3/10-3/11 4.27% AA+ 附第3年末投资人选择权 5 5 4.83% 中国宏桥集团提供担保 厦门国贸控股 17 5 3/9 3.55% AAA 泛海控股 22 5 3/7-3/8 5.60% AA 附第3年末投资人选择权 上海宝龙 5 5 3/7-3/8 6.00% AA 附第3年末投资人选择权 实业发展 宝龙地产控股为债券兑付做全额收购承诺 中航地产 15 5 3/1-3/3 3.29% AA 附第3年末投资人选择权 中国航空技术深圳公司担保 高鸿股份 4.95 5 -- 4.30% AA 附第3年末投资人选择权 天源迪科 2 3 3/1-3/2 5.50% AA- 深圳中小企业信用融资 担保集团提供担保 青岛双星 5 3 2/25-2/29 3.90% AA 太安堂 9 5 2/2-2/3 4.98% AA 海航资本 9.92 5 2/2-2/3 6.00% AA+ 附第3年末投资人选择权 深圳劲嘉 12 5 2/1-2/2 6.98% AA 附第3年末投资人选择权 创业投资 国购投资 5 5 2/1-2/2 7.20% AA 附第3年末投资人选择权 山东焦化集团 8.2 3 1/29-2/1 6.80% AA 附第2年末投资人选择权 巨轮智能 11.5 5 1/28-1/29 5.49% AA 附第3年末投资人选择权 太安堂集团 3 5 1/28-1/29 4.60% AA 附第3年末投资者选择权 深圳市宝德 4 5 1/28-1/29 6.80% AA 附第3年末投资人选择权 投资控股 西安曲江文化 15 3 1/27-1/28 4.28% AA 产业投资 甘肃电力 10 7 1/25-1/26 3.50% AA+ 附第5年末投资者选择权 投资集团 甘肃国有资产投资集团提供担保 中弘控股 2.5 5 1/25-1/26 6.89% AA 附第3年末投资者选择权 中南建设 10 5 1/22-1/25 6.50% AA+ 附第3年末投资者选择权 信达投资 20 8 1/21-1/22 3.70% AA+ 附第5年末投资者选择权 龙光基业集团 12 5 1/20-1/21 5.50% AA 附第3年末投资者选择权 重庆涪陵国资 15 5 1/20-1/21 3.60% AA+ 附第3年末投资者选择权 投资经营集团 云南白药控股 12 5 1/19-1/21 2.95% AAA 附第3年末投资者选择权 太安堂集团 5 5 1/19-1/20 4.00% AA 附第3年末投资者选择权 第一创业证券 8 4 1/19-1/20 3.50% AA+ 附第3年末发行人选择权 海航航空集团 15 5 1/18-1/19 5.58% AA 附第3年末投资者选择权 大新华航空提供担保 上海宝龙 27 5 1/18-1/19 6.20% AA 附第3年末投资者选择权 实业发展 宝龙地产控股就兑付作全额收购承诺 华南国际工业 30 3 1/14-1/15 5.98% AA 华南城控股提供担保 原料城（深圳） 铁汉生态 4 5 1/13-1/14 5.30% AA 附第3年末投资者选择权 徐工机械 15 5 1/11-1/12 3.54% AAA 附第3年末投资人选择权 浙江昆仑 6 3 1/8-1/11 8.00% AA 控股集团 广东美的置业 5 3 1/5-1/7 4.28% AA 花样年集团 11 5 2015/12/30-1/4 7.29% AA (中国) ------------------------------------------------------------------------------ 小计 977.35 3.非公开发行： 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 备注 (亿元人民币) (年) ----------------------------------------------------------------------- 雏鹰农牧 6.4 3 5/6 6.80% 附第2年末投资人选择权 银亿股份 3.5 3 5/3-5/4 8.20% 附第1/2年末投资人选择权 金科股份 5.2 3 5/5 6.00% 附第1/2年末投资者选择权 44 3 6.70% 附第2年末投资人选择权 4.8 5 7.20% 附第3年末投资人选择权 金融街(第二期) 15 5 4/12 3.80% 附第3年末投资人选择权 荣盛发展 7.5 3 4/14 5.80% 附第1/2年末投资者选择权 银亿股份 2.5 3 3/28-3/29 8.20% 附第1/2年末投资者选择权 金贵银业 3 3 3/23 8.19% 附第2年末投资人选择权 铁岭新城 5 -- 3/22 6.70% 雏鹰农牧 8.6 3 3/9 7.20% 附第2年末投资人选择权 金科股份 12.5 3 -- 6.80% 附第2年末投资人选择权 13 3 -- 6.00% 附第1/2年末投资者选择权 金融街 20 5 2/25 3.83% 附第3年末投资人选择权 中房地产 10 3 -- 4.00% 附第2年末投资人选择权 中天城投 14 3 -- 8.00% 附第2年末投资人选择权 金圆股份 2.5 2 -- 7.50% 附第1年末投资人选择权 荣盛发展 12 3 1/29 6.20% 附第1/2年末投资者选择权 中弘股份 5 3 1/28 8.00% 附第2年末投资人选择权 ------------------------------------------------------------------------- 小计 194.5 4、可交换债： 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 备注 (亿元人民币) (年) ----------------------------------------------------------------------- 河北以岭医药 8 5 4/18-4/20 1.00% 面向合格投资者 用于交换的以岭药业 股票9,000万股提供担保 ----------------------------------------------------------------------- 小计 8 注：本表格统计范围为在沪深证交所发布公告，由中国证监会审核的公司债券。(完) (整理 吕雯瑾; 审校 侯向明)