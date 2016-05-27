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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 15:57 BJT

《中国2016年已发行公司债一览表》--5月27日

路透上海5月27日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况：
    
  1.公开发行:
    
 发债主体   发行规模   期限    发行日   票面利率  主体评级      备注
          (亿元人民币) (年) 
------------------------------------------------------------------------------
国家电力投资   60       3     5/4-5/6     3.10%      AAA   附第2年末投资人选择权
集团        
智慧能源        8       5     4/5-4/7     4.80%      AA    附第3年末投资人选择权
        
中国国电集团   30       3     2/26-3/1    2.92%      AAA
(第二期)     
恒泰证券       15       3     1/29-2/2    3.42%      AA  中合中小企业融资担保提供担保
上海国资经营   10       5     1/15-1/19   3.00%      AAA
经营公司
国美电器       30       6     1/7-1/11    4.00%      AA+   附第3年末投资人选择权
中国铁建       28       5     1/8-1/11    3.70%      AA+   
房地产集团
中国国电集团   20       3     1/5-1/7     2.98%      AAA
(第一期) 
------------------------------------------------------------------------------
    小计      201
    
  2.面向合格投资者发行（小公募）：    
   
 发债主体   发行规模   期限    发行日   票面利率 主体评级      备注
          (亿元人民币) (年)
------------------------------------------------------------------------------
*智慧能源     5          5    5/24-5/26  5.33%     AA   附第3年末投资者选择权
    
*国盛证券    10          5    5/24-5/25  4.28%     AA   附第3年末投资者选择权 
*国家电力    60          3    5/24-5/26  3.03%     AAA  附第2年末投资者选择权
投资集团
*成都金融    15          5    5/25-5/26  3.30%     AAA  附第3年末投资者选择权
控股集团
*上海复星    44          5    5/25-5/26  3.80%     AAA  附第3年末投资者选择权
高科技集团
*靖江港口集团 6          5    5/25-5/26  4.48%     AA   附第3年末投资者选择权
万达商业     50          5    5/24-5/25  3.95%     AAA  附第3年末投资者选择权
 
远洲集团      1.5        5    5/24-5/25  8.00%     AA-  附第3年末投资者选择权
                                                    在建资产抵押/远洲控股担保
嘉化能源      3          5    5/23-5/24  4.78%     AA   附第3年末投资者选择权  
        
远洋地产     40          5    5/19-5/23  3.50%     AAA  附第3年末投资者选择权    
苏州市农业    3.1        5    5/19-5/23  5.00%     AA   附第3年末投资者选择权
发展集团
宁夏晟晏      10         5    5/19-5/20  7.50%     AA   附第3年末投资者选择权
实业集团   
新湖中宝      35         5    5/19-5/20  5.20%     AA+  附第3年末投资者选择权
 
永泰能源      13.9       3    5/19-5/20  7.50%     AA+
 
中信建投证券  30         5    5/19-5/20  3.14%     AAA  附第3年末投资者选择权
广汇汽车服务  14         3    5/18-5/19  6.95%     AA   附第2年末投资者选择权
葛洲坝        40         5    5/13-5/16  3.45%     AAA
 
重庆协信远创  12.6       5    5/12-5/13  6.50%     AA   附第3年末投资者选择权
房地产开发公司
国美电器      17         6    5/10-5/12  4.50%     AA+  附第3年末投资者选择权
南京江宁水务   5.5       5    5/12-5/13  4.95%     AA-  附第3年末投资者选择权
                                                     南京江宁城市建设集团担保
北京广安控股   4         5    5/11-5/12  3.84%     AA   附第3年末投资者选择权
浙江金汇       8         5    5/6-5/10   4.97%     AA   附第3年末投资者选择权
五金产业
万达商业      80         5    5/6-5/9    3.95%     AAA  附第3年末投资者选择权 
 
中国电子信息  20         5    5/5-5/6    3.50%     AAA
产业集团
葛洲坝        30         5    5/4-5/5    3.27%     AAA  附第3年末投资者选择权 
 
四川乐山      11         3    5/4-5/5    6.00%     AA   附第1/2年末投资者选择权 
福华通达农药科技               
武汉商贸       3         5    4/29-5/3   4.75%     AA   附第3年末投资者选择权 
国有控股集团
洲际油气       7         2       4/29    7.50%     AA-
 
红星美凯龙    20        5/7      4/28   4.7%/5.3%  AA+  附第3/5年末投资者选择权 
小商品城       8         3    4/27-4/28   3.80%    AA+
 
绵阳投资       9.1       5    4/27-4/28   5.50%    AA+ 
控股集团
南京新港      10         5    4/25-4/27   4.06%    AA+
开发总公司
杭州正才       7.84      5    4/25-4/26   6.20%    AA+   附第3年末投资者选择权 
控股集团       1.2       3                5.80%          附第2年末投资者选择权 
                                                        公司实际控制人提供担保
北控水务      20         5    4/25-4/26   3.60%    AA+   附第3年末投资者选择权 
(中国)投资                                                北控水务集团提供担保
金辉集团      10         5    4/25-4/26   6.50%    AA    附第3年末投资者选择权 
(第三期)
厦门路桥       4         5    4/25-4/26   3.59%    AAA　 附第3年末投资者选择权 
建设集团
福建省投资    10         8    4/21-4/25   3.67%    AAA   附第5年末投资者选择权 
开发集团       
人福医药      10         3    4/22-4/25   3.83%    AA+  
 
武汉金融       8         5    4/20-4/22   3.89%    AA+
控股集团(第二期)
亿阳集团      12.1       5       4/21     7.10%    AA    附第3年末投资者选择权
(第三期)
安徽九华山     4         5    4/18-4/20   4.05%    AA    附第3年末投资者选择权
旅游集团
湖南财信投资  20         5    4/19-4/20   3.70%    AA+   附第3年末投资者选择权
精工控股集团   1         5    4/15-4/18   6.50%    AA    附第3年末投资者选择权
                                                      精功集团有限公司提供担保
华泰汽车集团  20         5    4/14-4/15   6.20%    AA    附第3年末投资者选择权
中国希格玛    16         3    4/13-4/15   5.60%    AA    附第2年末投资者选择权
上海复星      16         5    4/13-4/14   3.70%    AAA   附第3年末投资者选择权
高科技集团
山鹰纸业      10         7    4/13-4/14   5.35%    AA   附第3/5年末投资者选择权
            
宁夏远高     5.3         5    4/12-4/13   7.90%    AA-   附第3年末投资者选择权
实业集团                                    以发行人下属子公司相关资产提供担保        
建业住宅集团  30         5    4/12-4/13   6.00%    AA    附第3年末投资者选择权
（中国）     
广东恒健投资  18         5    4/12-4/13   3.27%    AAA 
控股    
武汉当代科技   8         5      4/12      3.90%    AA+   附第3年末投资者选择权
产业集团                       
广西铁路投资  10        10    4/11-4/12   3.55%    AAA   附第5年末投资者选择权
集团
河南众品食品   5         3    4/11-4/12   6.50%    AA    附第2年末投资者选择权      
新疆生产建设   8         7      4/11      4.66%    AA    附第5年末投资者选择权
兵团第十二师国资经营集团      
国泰君安      50         5    4/11-4/12   2.97%    AAA   附第3年末投资者选择权
   10         7                3.25%          附第5年末投资者选择权
四川水电投资  10         5    4/8-4/11    3.44%    AA+ 
经营集团        
厦门象屿集团   5         7    4/8-4/12    3.80%    AA+   附第5年末投资者选择权    
富力地产      19.5       6    4/7-4/11    3.48%    AAA   附第3年末投资者选择权    
(第三期)       9.5       7                3.95%          附第5年末投资者选择权    
广东珠江      10         5    4/8-4/11    5.00%    AA    附第3年末投资者选择权    
投资管理集团   
漳州九龙江    25         7    4/7-4/8     3.60%    AA+   附第5年末投资者选择权    
集团    
山东商业集团  10         7    4/6-4/8     3.66%    AA+   附第5年末投资者选择权
吉林亚泰      10         5    4/5-4/6     6.00%    AA    附第3年末投资者选择权
             
山东金茂纺织   5         5    4/1-4/5     6.97%    AA    附第3年末投资者选择权
化工集团
大华集团       5         5    4/1-4/5     3.98%    AA+   附第3年末投资者选择权
安徽省外经     5         5    3/30-4/1    4.50%    AA+   附第3年末投资者选择权
建设集团    
永泰能源     7.6         3    3/30-4/1    7.50%    AA+
 
中天钢铁集团   9         3    3/31-4/1    7.40%    AA      
广州番禺海怡  15         5    3/30-4/1    6.49%    AA    附第3年末投资者选择权
房地产开发    10         3                5.80%          附第2年末投资者选择权
中国机械      20         5    3/30-3/31   3.39%    AAA
工业集团    
武汉金融      12         5    3/29-3/31   3.50%    AA+   
控股集团
山东海洋投资   1         5    3/30-3/31   3.78%    AA+   附第3年末投资者选择权
江苏洋河集团  10        10    3/24-3/25   3.24%    AAA   附第5年末投资者选择权       
中国工艺集团  10         5    3/29-3/30   3.80%    AA+
漳州漳诏       5         5    3/28-3/30   3.23%    AA    附第3年末投资者选择权
高速公路
山东三星集团  10         5    3/28-3/29   5.10%    AA    附第3年末投资者选择权
乌鲁木齐      15         5    3/25-3/29   3.54%    AA    附第3年末投资者选择权
房地产开发集团
北京汽车集团  10         7    3/29-3/30   3.60%    AAA   
浙江永利      10         5    3/28-3/29   6.20%    AA    附第3年末投资者选择权
实业集团
广州天建       6         6    3/25-3/28   3.90%    AA    附第3年末投资者选择权
房地产开发    16        10                4.80%          附第5年末投资者选择权
                                                      合景泰富地产控股提供担保
广州无线电集团25         5    3/25-3/29   3.48%    AAA  
云南公路      20         5    3/24-3/25   3.30%    AAA   附第3年末投资者选择权
开发投资 
香江集团      18         5    3/28        5.50%    AA    附第3年末投资者选择权
                    深圳金海马实业/南方香江集团以香江控股 限售股担保 
启东华虹电子   5         5    3/25-3/28   4.30%    AA    附第3年末投资者选择权
泸州工业      10         5    3/25-3/28   5.39%    AA   
投资集团
上海浦东      20         7    3/25-3/28   3.18%    AAA   附第5年末投资者选择权
发展集团
江苏银宝      11         5    3/25-3/28   3.50%    AA+   附第3年末投资者选择权
控股集团
湖北宏泰      10         5    3/24-3/28   3.54%    AA+   
国有资本投资运营集团
郑州宇通集团   5         5    3/21-3/22   3.00%    AA+   附第3年末投资者选择权
              10         7                3.50%          附第5年末投资者选择权
新华联控股    17         5    3/24-3/25   6.50%    AA+   附第3年末投资者选择权
扬州城建      15         5    3/23-3/25   3.35%    AA+
国资控股 
泰豪科技       5         5    3/23-3/25   4.20%    AA    附第3年末投资者选择权
    
山东汇丰       5         5    3/21-3/22   5.80%    AA    附第3年末投资者选择权
石化集团    
北京金泰集团  10         3    3/23-3/24   3.75%    AA+   
中国石油      95         5    3/23-3/24   3.08%    AAA   
   20        10                3.60%   
金辉集团      15         5    3/23-3/24   6.50%    AA    附第3年末投资者选择权
辽宁忠旺集团  25         5    3/22-3/24   4.05%    AA+   附第3年末投资者选择权
金地集团      13         6    3/22-3/23   3.00%    AAA   附第3年末投资者选择权
   17         8                3.50%          附第5年末投资者选择权
四川省水电    10         5    3/22-3/23   3.38%    AA+   
投资经营集团
厦门经济特区  21         5    3/22-3/23   3.20%    AA+   附第3年末投资者选择权
房地产开发集团
远东国际租赁  20         5    3/22-3/23   3.03%    AAA   附第3年末投资者选择权
中化股份      30         5    3/21-3/22   3.15%    AAA      
世茂股份      20         3    3/21-3/22   3.29%    AA+  
    
越秀交通基建   3         5    3/21-3/22   2.85%    AAA   附第3年末发行人和投资者选择权
      7         7                3.38%          附第5年末发行人和投资者选择权          
                                           
青岛港国际    15         5    3/18-3/22   2.90%    AAA   附第3年末投资者选择权
西安高科集团  25         7    3/21-3/22   3.90%    AA+   附第5年末投资者选择权
复地集团      10         3    3/21-3/22   3.60%    AA+   附第2年末投资者选择权
翠微股份       5.5       5    3/21-3/22   3.00%    AA    附第3年末投资者选择权
                               北京市海淀区国有资本经营管理中心担保
安徽投资      20         5    3/18-3/21   2.96%    AAA   附第3年末投资者选择权
集团控股
浙江龙盛      35         5    3/17-3/21   3.48%    AA+   附第3年末投资者选择权
    5         5                3.93%
紫金矿业      30         5    3/18-3/21   2.99%    AAA   附第3年末投资者选择权
   20         5                3.37% 
 
云南省投资    20         5    3/18-3/21   3.40%    AAA   
控股集团
厦门建发集团  15         7    3/17-3/21   3.20%    AAA   附第5年末投资者选择权
潍坊渤海水产  10         7    3/16-3/18   4.85%    AA    附第5年末投资者选择权
综合开发
重庆两江      20         3    3/17-3/18   2.95%    AAA 
新区开发投资集团 
景瑞地产集团  15         5    3/17-3/18   5.88%    AA    附第3年末投资者选择权
重庆协信远创  20         5    3/17-3/18   6.50%    AA    附第3年末投资者选择权
房地产开发    
浙江省交通    20         5    3/16-3/18   3.20%    AAA   
投资集团      10        10                3.84%    
上海紫江集团   6         5    3/16-3/18   3.60%    AA+   附第3年末投资者选择权

海正药业      12         5    3/16-3/17   3.20%    AA+   附第3年末投资者选择权
                                              海正集团提供全额担保
北京汽车投资  15         5      3/17      3.15%    AAA
上海中星集团  37         5    3/16-3/17   3.20%    AA+   附第3年末投资者选择权
北京兆泰集团  10         5    3/16-3/17   4.18%    AA    附第3年末投资者选择权
广州珠江       5         5    3/15-3/16   3.32%    AA+     
实业集团
广东珠江投资  10         5      3/16      4.80%    AA+   附第3年末投资者选择权
浙江航民实业   4         5    3/15-3/16   4.20%    AA    附第3年末投资者选择权
力帆股份      11         4    3/15-3/16   5.94%    AA    附第2年末投资者选择权
(第二期)
信达地产       5         5    3/15-3/16   3.50%    AA    附第3年末投资者选择权
(第二期)
北京首都开发  7.5        5    3/14-3/15   3.30%    AA+
控股集团
鑫苑置业       5         5    3/14-3/15   7.09%    AA    附第3年末投资者选择权
金隅股份      32         5    3/14-3/15   3.12%    AA+   附第3年末投资者选择权
   18         7    3/14-3/15   3.50%    AA+   附第5年末投资者选择权
南方电网      50         5    3/11-3/15   3.14%    AAA
南山集团      25         5    3/11-3/14   3.99%    AA+   附第3年末投资者选择权
珠海华发      25         5    3/11-3/14   3.24%    AA+   附第3年末投资者选择权
综合发展      15         5    3/11-3/14   3.57%    AA+
上实发展      10         5    3/11-3/14   3.23%    AA    附第3年末投资者选择权
 
海亮集团      13         3    3/10-3/11   5.30%    AA+
大连亿达发展  20         5    3/9-3/10    6.50%    AA    附第3年末投资者选择权
广州越秀集团  15         7    3/9-3/10    3.20%    AAA   附第5年末发行人和投资者选择权
              15        10                3.80%          附第7年末发行人和投资者选择权
浙江省交通    20      可续期  3/9-3/10    3.60%    AAA   每5年末附发行人续期选择权
投资集团
天富能源      10         5    3/8-3/10    3.76%    AA    附第3年末发行人和投资者选择权
 
国药控股      40         5    3/9-3/10    2.92%    AAA   附第3年末投资者选择权
 
宜昌兴发集团   4         5    3/7-3/8     4.70%    AA    附第3年末投资者选择权    
隆基股份      10         5    3/7-3/8     5.63%    AA    附第3年末投资者选择权
 
新疆新业国有   2         7    3/4-3/7     3.98%    AA+   附第5年末投资者选择权
资产经营
财通证券      25         3    3/4-3/8     3.15%    AA+    
苏州新建元    10         5    3/7-3/8     3.20%    AA+   附第3年末投资者选择权
控股集团       5         5    3/7-3/8     3.62%     
重庆龙湖企业  25         6    3/4-3/7     3.19%    AAA   附第3年末投资者选择权
拓展（第二期）15        10                3.75%          附第5年末投资者选择权
新疆投资发展   9         5    3/3-3/4     3.70%    AA+  
(第二期)
南方航空      50         3    3/3-3/7     2.97%    AAA    
    
正奇安徽金融   4         3      3/4       5.70%    AA    
控股      
天津城市基础  20        10    2/29-3/1    3.34%    AAA   附第5年末投资者选择权
设施建设投资集团      
华夏幸福      20         5    3/3-3/4     4.04%    AA+   附第3年末投资者选择权
    
复星医药      30         5    3/3-3/4     3.35%    AAA   附第3年末投资者选择权
 
中国中车集团  10         5    3/3-3/4     2.94%    AAA   附第3年末投资者选择权
              15        10    3/3-3/4     3.23%    AAA   附第5年末投资者选择权
长园集团      7          3    3/4-3/7     4.50%    AA    附第2年末投资者选择权
    
中国石油     127         5    3/2-3/3     3.15%    AAA 
（第二期）    23        10                3.70%    
山东泰阳实业   7         5    3/2-3/3     5.97%    AA-  第3-5年末偿还2、2、3亿元本金
                                                        泰安市泰山投资提供担保       
中国外运      20         5    3/2-3/3     3.20%     AAA   
 
亿阳集团       7.55      5    3/2-3/3     7.10%     AA   附第3年末投资者选择权  
（第二期）        
瑞茂通         7         3    3/1-3/3     6.50%     AA   附第2年末投资者选择权
                                              郑州瑞茂通供应链有限公司提供担保
信达地产      25         5    3/1-3/2     3.80%     AA   附第3年末投资者选择权     
北京纳通科技   2         3    3/1-3/2     5.28%     AA  
集团        
山西天然气     5         5    2/29-3/2    3.20%     AA+  附第3年末投资者选择权 
北部湾国际    15         5    2/29-3/1    3.60%     AA+   
港务集团        
中牧股份       8         5    2/26-2/29   3.15%     AA+  附第3年末投资者选择权 
        
深圳卓越      25         5    2/25-2/26   5.50%     AA   附第3年末投资者选择权 
世纪城房地产开发       
新奥股份      17         5    2/25-2/26   6.25%     AA   附第3年末投资者选择权
   
中交疏浚集团  20         5    2/24-2/26   2.99%     AAA  附第3年末投资者选择权    
无锡市政      12         7    2/24-2/26   3.28%     AAA  附第5年末投资者选择权
公用产业集团
保利地产      20         5     2/25       2.96%     AAA  附第3年末投资者选择权
   30        10                4.19%
(第二期)
山东宏桥新型  12         5    2/24-2/25   4.04%     AA+  附第3年末投资者选择权
材料(第三期)
月星集团       5.5       5    2/24-2/25   6.50%     AA   附第3年末投资者选择权
北京住总集团  15         5    2/23-2/24   3.55%     AA   附第3年末投资者选择权
广东珠江投资  31         5     2/4        5.20%     AA+  附第3年末投资者选择权
新疆生产建设  8.6        5    2/4-2/5     7.00%     AA   附第3年末投资者选择权
兵团农八师天山铝业
新疆投资发展   6         5    2/2-2/3     4.19%     AA+  
北京神雾环境   5         3    1/28-2/2    7.90%     AA-  法定代表人提供担保 
能源科技集团
新疆华凌工贸   8         5    2/1-2/2     6.95%     AA   附第3年末投资者选择权
浙江龙盛      8.9        5    1/29-2/2    3.98%     AA+  附第3年末投资者选择权
   1.1        5    1/29-2/2    4.18%     AA+   
新疆有色      13         5    2/1-2/2     4.76%     AA+  附第3年末投资者选择权
金属工业                               以持有的西部黄金 股权提供担保
物产中大集团  30         5    2/1-2/2     3.35%     AAA  附第3年末投资者选择权
广东广新      10         5    1/29-2/1    3.75%     AA+    
控股集团
山西建设发展   8         5    1/29-2/1    5.20%     AA   附第3年末投资者选择权
狮桥融资租赁   4.5       5    1/29-2/1    5.88%     AA   附第3年末投资者选择权
（中国）    
国创高科实业   2.5       5    1/28-2/1    6.87%     AA   附第3年末投资者选择权
集团    
国美电器       3         6    1/28-2/1    4.00%     AA+  附第3年末投资者选择权
中交地产       5         5    1/28-1/29   4.18%     AA   附第3年末投资者选择权
中国中铁      20.5       5    1/28-1/29   3.07%     AAA  附第3年末投资者选择权
   21.2      10                3.80%
力帆股份       9         5    1/28-1/29   6.26%     AA   附第3年末投资者选择权
 
鑫苑(中国)     7         5    1/27-1/28   7.47%     AA   附第3年末投资人选择权
置业
亿阳集团      2.09       4    1/27-1/28   7.10%     AA   附第2年末投资人选择权   
山东宏桥新材  18         5    1/27-1/28   4.50%     AA+  附第3年末投资人选择权
（第二期）    
广州越秀集团  20         7    1/27-1/28   3.38%     AAA  附第5年末发行人和投资人选择权
              10        10                3.73%          附第7年末发行人和投资人选择权 
丹东港集团    20         5    1/27-1/28   5.50%     AA   附第3年末投资人选择权 
上海医药      20         3    1/26-1/28   2.98%     AAA
                         
中国电建      20         5    1/26-1/28   3.70%     AA+  
地产集团           
新疆新业国资   6         7    1/26-1/27   4.38%     AA+  附第5年末投资人选择权 
经营集团       
苏州高新      10         5    1/25-1/27   4.00%     AA
           
重庆龙湖企业  23         5    1/25-1/26   3.30%     AAA  附第3年末投资人选择权
拓展          18         8                3.68%          附第5年末投资人选择权
北京信威通信   5         5    1/25-1/26   6.60%     AA   附第3年末投资人选择权 
国机汽车      10         5    1/25-1/26   3.50%     AA+  附第3年末投资人选择权
          
昊华能源      15         7    1/22-1/26   5.85%     AA+  附第5年末投资人选择权 
       
富力地产      36         5    1/22-1/26   3.95%     AA+  附第3年末投资人选择权 
(第二期)       
北京望京搜候  30         3    1/22-1/26   3.45%     AA   SOHO中国提供担保
房地产    
山东玉皇化工   5         3    1/22-1/26   6.35%     AA   附第2年末投资人选择权
广西万通      14.6       5    1/22-1/25   6.90%     AA   附第3年末投资人选择权 
房地产                                             阳光100中国控股公司提供担保    
上港集团      25         5    1/22-1/25   3.00%     AAA  附第3年末投资人选择权
         
景德镇         5         7    1/21-1/25   4.50%     AA   附第5年末投资人选择权
国资经营
华鑫证券       6         5    1/21-1/25   3.70%     AA   附第3年末投资人选择权         
苏州国际      12.5       5    1/21-1/25   3.33%     AA+  附第3年末投资人选择权     
发展集团    
凯乐科技       7         3    1/21-1/22   6.80%     AA   
 
龙源电力      37         5    1/21-1/22   3.28%     AAA
                 
绿地控股集团  90         5    1/21-1/22   3.48%     AAA  附第3年末投资人选择权  
              10         5                3.80%
上海电气集团  25         3    1/21-1/22   3.00%     AAA   
北京兆泰集团  20         5    1/21-1/22   4.93%     AA   附第3年末投资人选择权    
厦门建发集团  15         7    1/20-1/21   3.30%     AAA  附第5年末投资人选择权          
葛洲坝        30         5    1/19-1/20   3.14%     AAA
           
上海复星高科技40         5    1/20-1/21   3.78%     AAA  附第3年末投资人选择权
华夏幸福      15         7    1/20-1/21   4.88%     AA+  附第5年末投资人选择权
 
广东广新      10         5    1/19-1/21   3.33%     AA+  
控股集团
中国石油      88         5    1/19-1/20   3.03%     AAA
   47        10                3.50%
中静新华资管   8         6    1/19-1/20   6.50%     AA   附第4年末投资人选择权
东旭集团      10         5    1/18-1/20   6.84%     AA   附第3年末投资人选择权
重庆城市交通  10         5    1/18-1/20   3.10%     AAA
开发投资集团
西王集团      10         5    1/18-1/19   7.30%     AA+  附第3年末投资人选择权
融信福建投资  13         5    1/18-1/19   6.20%     AA   附第3年末投资人选择权
青岛国信发展  25        10    1/18-1/19   3.60%     AAA  附第7年末投资人选择权
浙江桐昆控股   6         3    1/15-1/19   3.95%     AA   所持子公司股票作担保
重庆水利       5         5    1/15-1/18   3.27%     AA+
投资集团    
同益实业集团  10         5    1/15-1/18   7.48%     AA   附第3年末投资人选择权
保利地产      25         5      1/15      2.95%     AAA  附第3年末投资人选择权
   25         7                3.19%          附第5年末投资人选择权
山东宏桥新材  20         5    1/14-1/15   4.10%     AA+  附第3年末投资人选择权
              10         5                4.88%
大连万达商业  50         5    1/14-1/15   3.20%     AAA  附第3年末投资人选择权
地产
远东国际租赁  10         5    1/13-1/15   3.00%     AAA  附第3年末投资人选择权        
常高新集团    10         5    1/13-1/14   3.58%     AA+  
金辉集团       5         5    1/13-1/14   7.30%     AA   附第3年末投资人选择权
东兴证券      28         5    1/13-1/14   3.03%     AAA  附第3年末投资人选择权
 
中粮置业投资  30         5    1/13-1/14   3.20%     AA+  附第3年末投资人选择权
富力地产      60         5    1/11-1/13   3.95%     AA+  附第3年末投资人选择权
    
广州番禺      16         5    1/12-1/13   4.70%     AA   附第3年末投资人选择权
雅居乐房地产开发                                         雅居乐地产控股提供担保
广东联泰集团  10         6    1/6-1/7     5.75%     AA   附第3年末投资人选择权                  
                                       
深圳茂业商厦  11         3    1/5-1/6     4.00%     AA   附第2年末投资人选择权
              17         5    1/5-1/6     4.50%          附第3年末投资人选择权
陕西产业投资   5         5 2015/12/30-1/5 4.00%     AA   附第3年末投资人选择权
邢台钢铁       3         5 2015/12/31-1/5 7.20%     AA   附第2年末投资人选择权
北京纳通       4         2 2015/12/31-1/4 5.00%     AA   
科技集团       2         3 2015/12/31-1/4 5.43%
------------------------------------------------------------------------------
    小计   4,503.28
    
  3.非公开发行：    
   
 发债主体   发行规模   期限    发行日   票面利率        备注
          (亿元人民币) (年)   
-------------------------------------------------------------------------
*株洲循环经济  20        5      5/13     6.00%    附第3年末投资人选择权
投资发展集团 
*天津滨海新区  60        5      3/21     4.08%        
建设投资集团   
*嘉兴市高等级  18        5      5/16     4.90%    附第3年末投资人选择权
公路投资    
同益实业集团    5.5      3      5/13     8.00%    附第1、2年末投资人选择权    
四川省川瑞      6        3      3/16     5.80%    
发展投资
华夏幸福       40        5      5/10     5.38%    附第3年末投资人选择权
    
宁波市海城     15        5      4/28     4.99%    
投资开发    
北京天恒置业   15        5      5/12     5.00%    附第3年末投资人选择权
集团    
郑州通航建设    3        3   5/6-5/10    6.00%    附第2年末投资人选择权
发展公司
南昌市红谷滩   10        5      5/5      5.78%    附第3年末投资人选择权
城市投资集团
广州番禺雅居乐 12        4      5/3      5.80%    附第2年末投资人选择权
房地产开发公司
盐城国资投资   10        5      5/3      5.25%    附第3年末投资人选择权 
盘锦水务       10        5   4/28-4/29   6.80%    附第3年末投资人选择权 
北大方正集团   20        2      4/29     4.90%
金辉集团        6        3      4/29     7.50%
眉山发展控股    6        5      4/28     5.45%    
融创房地产     27        6      4/28     5.85%    附第3年末投资人选择权
中融新大集团   10        2      4/27     7.00%
浙江昆仑控股    4        3      4/27     8.20%     
新光控股集团   16        3      4/27     7.00%  附第1年末及第2年末投资人选择权 
光大证券       15      18个月   4/27     3.45%    附第6个月末投资人选择权
    25      30个月   4/27     3.66%    附第18个月末投资人选择权
汝城县水电      9        5      4/27     7.00%   
天津房地产集团  7        5      4/26     5.50%    附第3年末投资人选择权
佛山三水区      2.7      5      4/26     5.45%    附第3年末投资人选择权 
淼城建设投资
侨鑫集团       30        4   4/25-4/26   6.20%    附第2年末投资人选择权          
广西正润发展    4        5      4/25     6.10%    附第3年末投资人选择权 
集团
重庆化医控股    7        3      4/25     5.20% 
泰州市姜堰      1        3      4/22     6.00%
交通建设投资发展          
长沙县星城     20        5      4/22     5.15%    附第3年末投资人选择权
建设投资    
景洪市国有资产  2        6      4/22     7.20%    附第3年末投资人选择权 
投资公司    
重庆合华开发    7        5    4/21-4/22  6.58%    附第3年末投资人选择权
投资         
重庆协信远创    5        3      4/21     7.50%    附第2年末投资人选择权
房地产开发         
北辰实业       15        5      4/21     4.48%    附第3年末投资人选择权 
        
睢宁县金通      5        3      4/21     6.10%    附第2年末投资人选择权 
投资            
昆山阳澄湖      5        5      4/20     4.88%    附第3年末投资人选择权 
文商旅集团
滕州市城市     20        5      4/20     6.70%
建设综合开发 
上海三盛宏业    8.3      3      4/19     7.50%  附第1年末及第2年末投资人选择权 
投资集团   
中国铁建       15        5      4/19     4.80%
房地产集团
华建国际        8        4      4/19     4.98%    附第2年末投资人选择权 
实业（深圳）    
南京建设发展   10        5      4/19     4.80%    附第3年末投资人选择权 
集团             
自贡高新投资   10        5      4/19     5.98%    附第3年末投资人选择权
内江投资控股   10        5      4/19     5.00%    附第3年末投资人选择权 
集团
重庆迈瑞城建   20        7      4/18     5.29%    附第5年末投资人选择权  
投资公司    
首创置业        7        3      4/18     4.00%    附第2年末投资人选择权
               23        5      4/18     4.20%    附第3年末投资人选择权    
新光控股集团   20        3      4/14     7.00%    附第1/2年末投资人选择权    
中交地产       23        5      4/14     4.50%    附第3年末投资人选择权
靖江滨江新城   10        3      4/14     5.60%    
投资开发
湖北夷陵经济    5        3      4/13     5.20%
发展集团         
华夏幸福       20        5      4/12     5.30%   附第3年末投资人选择权
              
济宁市兖州区   10        3      4/12     5.16%
惠民城建投资
郑州地产集团   10        5      4/11     4.73%
南京新港开发    5        3      4/11     3.95%  
湄潭县绿色食品  3        5    4/6-4/8    7.60%   附第3年末投资人选择权 
工业园区投资公司
广西东怀矿业    3.3      3      4/6      8.20%   附第2年末投资人选择权
浙江兴长资产   10        5      4/6      5.58%   附第3年末投资人选择权 
经营公司
泰州市海陵资产  6        5      4/1-4/5  5.50%   附第3年末投资人选择权  
林州红旗渠经济  5        5      4/1      6.48%   附第3年末投资人选择权 
技术开发区汇通控股公司 
花园集团        3        2      3/31     5.99%   附第1年末投资人选择权     
昆山国创投资    5        5      3/31     4.20%   附第3年末投资人选择权        
普洱交通投资  6.6        3      3/31     6.50%   
海航集团       20        3      3/31     6.70%   附第2年末投资人选择权 
（国际） 
大丰市裕丰      3        3       --      7.50%   附第2年末投资人选择权 
城镇建设发展
株洲新芦淞     10        5      3/31     5.80%   附第3年末投资人选择权
产业发展集团        
庞大集团       14        3      3/31     7.00%   附第2年末投资人选择权
 
庞大集团       14        3      3/30     7.00%   附第2年末投资人选择权
 (第二期)    
延安旅游集团    4        3      3/30     6.50%   附第2年末投资人选择权    
成都蜀都川菜   10        3      3/30     6.00%   附第2年末投资人选择权 
产业投资发展公司    
泰州市交通     20        5      3/30     4.80%  
产业集团    
长沙市望城区   15        5      3/30     5.04%   附第3年末投资人选择权
城建投资集团    
天瑞集团        4        1      3/30     8.80%      
常德市文化      4        5      3/30     5.50%   附第3年末投资人选择权
旅游投资开发集团    
凤凰股份       20       --      3/30     4.59%
 
新城控股       18.5      3    3/29-3/30  5.44%   附第2年末投资人选择权 
    11.5      3               4.76%   附第1/2年末投资人选择权 
碧桂园控股     40        4      3/29     4.55%   附第2年末投资人选择权 
无锡吴文化      5        3      3/29     5.50%   附第2年末投资人选择权
博览园建设发展
石门县城市      6        3      3/29     6.40%   附第2年末投资人选择权
建设投资开发
江苏凤凰置业   20        5      3/29     4.59%   附第3年末投资人选择权
投资 
南京新城发展    3        5      3/29     8.50%
瑞茂通         10        2   3/28-3/29   7.50%   附第1年末投资人选择权 
 
绵阳投资控股   10        6      3/28     5.73%    附第3年末投资人选择权 
呼和浩特春华   10        3      3/28     5.70%
水务开发集团                    
昆山银桥控股   10        5      3/28     4.10%   附第3年末投资人选择权
集团     
连云港市        5        5      3/28     5.40%   附第3年末投资人选择权
工业投资集团
大名城          5        3      3/25     7.50%   附第2年末投资人选择权 
    
北京住总集团   20        5      3/25     4.20%                            
吉首华泰        5        3      3/25     5.98%
国资投资管理 
刚泰控股       10        3      3/25     6.60%   附第1/2年末投资人选择权
    
柳州东通       23.8      6      3/25     5.50%
投资发展
大名城          5        3      3/25     7.50%   附第2年末投资人选择权
    
刚泰控股       10        3      3/25     6.60%  附第1/2年末投资人选择权
 
华夏幸福       30        5      3/25     5.19%   附第3年末投资人选择权
 (第二期)
河北顺德投资   10        4    3/23-3/25  4.49%   附第2年末投资人选择权
宁海县城建     10        3      3/24     6.40%
房地产开发        
普定县普信     1.9       3      3/24     9.50%   附第2年末投资人选择权
城市建设发展 
宝鸡投资集团   10        5      3/24     5.32%
安吉资产经营   10        3      3/24     5.39%
柳州市龙建投资  8        6      3/23     4.99%   附第3年末投资人选择权 
平安证券       15        3    3/23-3/24  3.50%   附第2年末投资人选择权     
绍兴城北       10        3      3/23     4.50%   
新城建设投资          
盘锦城发        8        5      3/23     7.80%   附第3年末投资者选择权
资产经营   
远东国际租赁   20        5      3/23     3.80%
(第二期)    
常州金坛区      5        5    3/22-3/23  5.45%   附第3年末投资人选择权
交通产业集团
新光控股集团    4        3    3/21-3/23  7.00%  附第1/2年末投资人选择权                   
常德交通       10        5      3/22     4.55%   附第3年末投资人选择权
建设投资集团   
融信（福建）    5        3      3/21     7.50%    附第2年末投资人选择权
投资集团    
锦州华信资产   15        5      3/21     5.40%   附第3年末投资人选择权 
经营集团  
南京雨花国资    5        5      3/21     4.37%   附第3年末投资者选择权
投资管理            
华发股份       15        5      3/21     4.60%   附第3年末投资者选择权
    15        3               4.27%   附第2年末投资者选择权
（第二期） 
泰州市海陵     14        5    3/18-3/21  5.30%   附第3年末投资人选择权
资产经营    
洛阳城市发展   20        5      3/18     4.10%
投资集团                                  
京投银泰       10        3      3/18     5.24%  
 
大连普湾工程   20        5    3/17-3/18  5.40%
项目管理
吴江经开区     20        3      3/18     4.68%
发展总公司  
中华企业       15        3      3/18     4.95%
                
海航集团       35        3      3/17     7.00%
岳阳城建投资   20        5      3/17     4.45%        
贵安新区       50        5      3/17     4.70%   附第3年末投资人选择权
开发投资
常熟发展投资   10        5      3/17     4.08%   附第3年末投资人选择权
京投银泰       10        3      3/17     5.24%
    
长春城投       20        3   3/16-3/18   4.15% 
建设投资
鸿达兴业集团   11        2      3/16     7.30%   附第1年末投资人选择权
北京新奥集团    5        3   3/14-3/15   4.00%    
成都文化        5        5      3/15     4.90%
旅游发展集团    
江苏武进太湖湾 10        3      3/15     5.90%   
旅游发展公司    
绍兴市柯桥区   19        5      3/15     4.18%  
国有资产投资经营
天津宁河        5        3      3/15     6.50%
投资控股        
南京新城        5        3      3/15     4.40%   附第2年末投资人选择权
科技园建设发展
株洲市湘江     15        5      3/15     4.68%   附第3年末投资人选择权
建设发展集团
长兴南太湖      5        5    3/14-3/15  5.90%   附第3年末投资人选择权
投资开发
重庆迈瑞城市   20        7      3/14     5.38%   附第5年末投资人选择权
建设投资
大连花园口投资  7        3      3/14     6.90%   附第2年末投资人选择权  
郴州福升        3        3   3/11-3/14   7.40%   附第2年末投资人选择权
投资开发
北大方正集团   41.9      5      3/11     4.14%   附第3年末投资人选择权  
昆山国创       10        5      3/11     4.14%   附第3年末投资人选择权
投资集团
苏州吴中国裕   10        3      3/11     4.70%
资产经营
江东控股集团   20        5      3/11     5.95%   附第3年末投资人选择权
湖北农业        2        5      3/10     5.70%   附第3年末投资人选择权
生产资料集团    
长春城投       30        3   3/10-3/11   4.18%
建设投资
宜兴市城市     10        5      3/10     4.00%
发展投资        
厦门住宅        5        5      3/10     4.00%   附第3年末投资人选择权
建设集团    
惠水县城市      3        3      3/10     9.50%   附第2年末投资人选择权
建设投资发展
浙江长兴        9        5      3/9      6.10%   附第3年末投资人选择权
环太湖经济投资开发    
宁波镇海投资    6        5      3/9      4.69%   附第3年末投资人选择权
城发投资集团    5        4      3/9      4.08%     
贵州高速       20        5      3/9      4.18%   附第3年末投资人选择权
公路集团
淮北建投       20        3      3/8      6.00%   附第2年末投资人选择权
控股集团
浙江安吉修竹    5        3      3/8      6.00%   
绿化工程 
华远地产       10        3      3/8      4.58%   
苏州普滤得净化  0.1      1      3/8      5.35%
苏州金宏气体    0.3      1      3/8      5.35%
方林科技        0.2      1      3/8      5.35%
六盘水钟山区   10        5      3/7      7.79%    附第3年末投资人选择权 
城建投资       
重庆渝隆       20        3      3/7      4.37%
资产经营集团   
融创房地产     35        5      3/6      5.40%
集团(第二期)    
上海东兴投资    6        5      3/4      4.48%   附第3年末投资人选择权
控股发展
盐城海瀛       19        3      3/4      6.50% 
实业投资
华夏幸福       28        5      3/4      5.40%   附第3年末投资人选择权
 
华业资本        6        3      3/4      7.00% 附第1、2年末投资人选择权
 
成龙建设集团    3        3      3/3      7.80%    附第1/2年末投资人选择权    
四川田岭涧      5        5      3/3      8.80%
农业发展        
道博股份        2        3      3/3      6.60%   附第2年末投资人选择权
 
中华企业股份  14.43      3      3/2      6.00%
             
华发股份        5        5      3/2      4.80%   附第3年末投资人选择权
    15        3      3/2      4.39%   附第2年末投资人选择权
凉山州国有      8        3      3/2      5.78%
投资发展
华发股份        5        5      3/2      4.80%   附第3年末投资人选择权 
    15        3      3/2      4.39%   附第2年末投资人选择权
碧桂园控股     40        5   3/1-3/2     4.75% 
泗阳民康农村   10        3      3/1      5.50%
经济发展                
重庆国信       20        3      3/1      4.30%
投资控股
淮安市交通控股  5        3      3/1      4.75%
丹阳开发区      5        3      3/1      6.00%
高新技术产业发展            
长兴县永兴     10        5      3/1      6.00%   附第3年末投资人选择权
建设开发公司
湘潭振湘国资   15        5      3/1      5.47%   
经营投资公司
桂东电力       10        5      3/1      5.70%   附第3年末投资人选择权
 
桂东电力       10        5      2/29-3/1 5.70%   附第2年末投资人选择权
 
镇江交通       11.4      3      2/26     7.50%   附第二年末投资人选择权
产业集团    
无锡新区发展    5        5      2/26     4.68%  
无锡新区发展   10        5      2/26     4.20%  附第3年末投资人选择权
重庆金凤电子    6        3      2/26     6.30%   附第一年末投资人选择权
信息产业
南京浦口城乡   15        3      2/25     4.50%  
建设集团          
无锡山水产业    15       3      2/25     5.45%
投资发展    
黑龙江北大荒    10.9     3      2/25     3.80%   附第1/2年末投资人选择权
农垦集团(第二期)           
湖州市爱山广场  10       3      2/24     5.99%
建设投资公司
庞大集团        6        3      2/23     8.00%   附第2年末投资人选择权 
 
北京新奥集团   10        3      2/23     4.20%    
北大方正集团   38.1      5      2/18     4.40%   附第3年末投资人选择权             
桂东电力       10        5      2/4      6.30%   附第三年末投资人选择权
泰兴智光        3        3      2/3      6.50%
环保科技    
吉林森工开发    5        3      2/3      7.20%   附第二年末投资人选择权
建设集团
天津蓟州新城    10       3      2/3      6.30%   附第2年末投资人选择权
建设投资    
鲁商置业       20        3   2/2-2/3     6.00%  
 
无锡惠开       15        3      2/2      5.45%  
经济发展集团    
江苏海鑫新能源  3        3      2/2      8.50%   附第2年末投资人选择权        
西部矿业集团    3.5      2      2/2      6.00%   附第一年末投资人选择权
                1.5      3      2/2      6.50%   附第二年末投资人选择权
                5        4      2/2      6.80%   附第三年末投资人选择权
黑龙江北大荒   19.1      3      2/2      4.00%   附第1/2年末投资人选择权
农垦集团总公司        
句容茅山湖      3        3      2/2      7.30%   第1/2年末均附投资人选择权
康体养生旅游度假公司    
道博股份        2        3      2/2      6.95%   附第二年末投资人选择权
 
重庆协信远创   10        3      2/1      7.50%
房地产开发            
安徽六安新城   10        3      2/1      6.30%   附第二年末投资人选择权
建设投资    
丰县经济       10        3      2/1      6.50%   附第二年末投资人选择权
开发区投资发展
承德国控       15        5      1/29     5.82%   附第3年末投资人选择权
投资集团
三亚凤凰       10        3      1/29     6.90%
国际机场    
金坛惠金建设    1.5      3      1/29     7.80%   附第二年末投资人选择权
投资发展       
金红叶          7        2      1/29     6.80%
纸业集团    
南京市          8        3      1/28     6.60%
溧水区昱达商贸集团    
南京新城发展    1        5      1/28     9.00%  
潍坊水务投资    5        3      1/28     5.04% 
广东珠江投资   3.3       4      1/28     6%
广东东江畜牧    2        3    1/27-1/28    10%   附第二年末投资人选择权     
广州金融       40        5    1/27-1/28  3.94%   附第三年末投资人选择权
控股集团
重庆国信        3        3      1/27     4.20%   附第2年末投资人选择权
投资控股        7        3               4.49%
重庆公路物流   10        5      1/27     5.88%    
基地建设            
永州城市       15        5      1/27     5.70%   附第三年末投资人选择权
建设投资发展
山西煤炭        3        5      1/27     7.60%   附第三年末投资人选择权
进出口集团
海安聚力        2        3      1/27     9.70%
农业开发
马鞍山经济     15        5      1/26     6.50%   附第3年末投资人选择权 
技术开发区建设投资
黔南州投资公司 10       3+2     1/26     7.50%
广西玉柴机器    5        5      1/26     7.30%
集团            
北京首都       20        3      1/26     3.75%   
创业集团    
靖江市城投     15        3      1/26     6.20%   附第二年末投资人选择权
基础设施发展
广西来宾城建   10        3      1/26     6.30%   附第二年末投资人选择权
投资集团
远东国际租赁   20        5      1/26     4.00%   
柳州东城       10        5    1/25-1/26  5.50%   附第三年末投资人选择权
投资开发 
重庆经开区      4        5      1/25     5.65%   附第三年末投资人选择权
开发投资集团     
郑州地产集团    5        5      1/25     4.93%
兴化市城市     10        5      1/22     6.28%   附第三年末投资人选择权
建设投资    
建湖县近湖      3        3      1/22     9.00%   附第二年末投资人选择权
建设投资
安顺虹阳国有    5        3      1/22     7.80%
资产投资营运
海航旅游集团   10        3      1/21     6.70%   附第2年末投资人选择权        
长沙先导       30        3      1/21     4.49%
投资控股    
无锡市藕塘     10        5      1/21     6.50%   附第三年末投资人选择权 
职教园区开发建设
旭辉集团       20        2      1/21     4.99%   附第一年末投资人选择权
城发投资集团    5        4      1/21     4.27%
腾达建设        8        5      1/20     6.30%  
 
中国铁建       30        5      1/20     4.58%   附第3年末投资人选择权
房地产集团        
中国民生投资   35        3      1/20     4.50%        
融创房地产集团 15        4      1/20     5.20%     
无锡沪宁城铁    5        5      1/19     5.98%   附第三年末投资人选择权
惠山站区投资开发建设
世茂房地产     40        5      1/18     4.80%
控股公司
南通崇川城建   10        3      1/18     5.00%   附第2年末投资人选择权
贵州思州        2        3      1/18     8.70%
润峰建设
中信房地产     10        5      1/15     4.40%   附第3年末投资人选择权    
盐城海瀛实业投资 3       3      1/15     6.50%          
锦州华信资产   15        5      1/15     5.50%   附第三年末投资人选择权
经营集团    
大连长兴岛      5        3      1/15     7.20%   附第二年末投资者选择权
开发建设投资 
泰州华诚医学   10        3      1/14     7.20%
投资集团              
重庆大足石刻    4        3      1/14     7.10%
国际旅游集团          
深圳优凯思     25        3     1/13-14   5.80%   附第二年末投资人选择权
投资顾问    
苏州吴江       10        5      1/13     4.37%   附第3年末投资人选择权
城市投资发展
靖江润新建设    3        5      1/13     8.00%    
中国燃气控股   10        3      1/13     4.20%   
丹阳市开发区    4        3      1/13     6.00%  
高新技术产业发展    
内蒙古          6        5      1/13     6.18%   附第三年末投资人选择权
高新控股    
柳州东通        6.2      6      1/13     6.50%
投资发展        
遵义道路桥梁    7        5      1/13     6.50%
工程公司        
兴化经济发展    5        3      1/13     6.30%   附第二年末投资人选择权
泗洪县宏源     10        3      1/13     6.39%
公有资产经营 
杭州富阳       10        3      1/13     5.70% 
交通发展    
南京江宁        9        3      1/12     4.60%   附第二年末投资人选择权
城市建设集团    
华远地产       15        3      1/12     5.10%
     
泰兴智光        9        3      1/12     6.50%
环保科技                             
首开股份       20        5      1/11     4.39%   附第三年末发行人和投资人选择权
 
郎溪道其        2        3      1/8      7.00%
建设工程
迪马实业        6        2      1/7      6.80%   
     
扬州市现代      5        2      1/7      5.87%  
金融投资集团    
-----------------------------------------------------------------------
    小计    3,166.53 
    
    4、可交换债：
    
   发债主体     发行规模   期限    发行日   票面利率        备注
             (亿元人民币)  (年)   
-----------------------------------------------------------------------
永泰控股集团     4.4        2     2/3缴款    8.50%       非公开发行   
美克投资集团     3.8        3    1/15-1/20   4.30%       非公开发行
-----------------------------------------------------------------------
    小计         8.2    
    
二、以下为2016年在深圳证交所发行的公司债具体情况：
    
  1.公开发行:
    
 发债主体   发行规模   期限   发行日  票面利率  主体评级      备注
          (亿元人民币) (年) 
------------------------------------------------------------------------------
云南白药       9        5    4/8-4/12   2.95%     AAA    附第3年末投资人选择权 
                                              云南白药控股提供担保
------------------------------------------------------------------------------
   小计        9 
    
  2.面向合格投资者发行（小公募）：    
   
 发债主体   发行规模    期限    发行日  票面利率  主体评级      备注
          (亿元人民币)  (年)  
------------------------------------------------------------------------------
*掌趣科技       8        5     5/25-5/26  6.28%     AA   附第3年末投资者选择权 
 
昆仑万维        7.3      3     5/23-5/24  6.50%     AA   
        
龙光基业集团   13        5     5/19-5/20  5.98%     AA   附第3年末投资者选择权 
（第二期）       
三聚环保       15        5     5/17-5/19  5.50%     AA   附第3年末投资人选择权
 
华西股份        4        5     5/16-5/17  5.38%     AA   附第3年末投资人选择权
 
华南国际工业   14        3     5/3-5/4    6.85%     AA   华南城控股提供担保
原料城(第二期)
山东奥德燃气   10        5     5/3-5/4    5.10%     AA+  附第3年末投资人选择权
申万宏源       50        5     4/26-4/27  3.45%     AAA  附第3年末投资人选择权    
 
当代置业       10        5     4/20-4/21  6.40%     AA   附第3年末投资人选择权    
 
南都电源        3        5     4/20-4/21  4.80%     AA   附第3年末投资人选择权 
 
东方园林       10        5     4/19-4/20  5.78%     AA   附第3年末投资人选择权 
 
新国都          4        3     4/15-4/18  5.60%     AA-  深圳市中小企业信用融资担保集团担保
 
华侨城         25        5     4/13-4/14  2.98%     AAA  附第3年末投资人选择权 
    10        7                3.40%          附第5年末投资人选择权 
河南盛润控股   6.5       5     4/12-4/13  7.00%     AA   附第3年末投资人选择权 
集团        
昆明产业开发   10        5     4/11-4/12  3.89%     AA+  
投资        
奥瑞金         15        5     4/11-4/12  4.00%     AA+  附第3年末投资人选择权 
        
棕榈园林        3        5     4/1-4/6    5.98%     AA   附第3年末投资人选择权 
 
太阳纸业       10        3     3/31-4/5   4.70%     AA 
 
四川峨眉山      4        5     3/30-4/1   3.01%     AA+  附第3年末投资人选择权 
乐山大佛旅游集团
新纶科技        3        5     3/30-3/31  5.80%     A+   附第3年末投资人选择权 
        深圳市高新投集团提供担保/公司实际控制人以共有财产提供反担保
中国宝安       10        5     3/28-3/30  5.60%     AA 
 
华西股份        5        5     3/28-3/29  5.30%     AA   附第3年末投资人选择权 
 
新疆生产建设   10        5     3/28-3/29  3.80%     AA   附第3年末投资人选择权 
兵团第六师国资经营
广东广业        6        7     3/25-3/29  3.50%     AA+  附第5年末投资人选择权 
资产经营
山东魏桥铝电   20        5     3/22-3/24  4.20%     AA+  附第3年末投资人选择权 
(第二期)                 
冀中能源       15        5     3/23-3/24  5.40%     AA+  附第3年末投资人选择权
                                                   冀中能源集团担保
泛海控股       13        5     3/23-3/24  5.29%     AA   附第3年末投资人选择权
    
海航资本集团   30.08     5     3/22-3/23  6.40%     AA+  附第3年末投资人选择权
中融新大集团   11.8      3     3/22-3/23  6.60%     AA   附第2年末投资人选择权
京东方        100        5     3/21-3/22  3.15%     AAA  附第3年末投资人选择权
 
广西投资集团   10        7     3/17-3/21  3.40%     AAA  附第5年末投资人选择权
步步高投资集团  8        5     3/16-3/19  5.59%     AA   附第3年末投资人选择权
国购投资        6.6      5     3/17-3/18  7.30%     AA   附第3年末投资人选择权
软控股份       10        5     3/16-3/18  4.78%     AA   附第3年末投资人选择权
 
TCL集团        25        3     3/16-3/17  3.08%     AAA
    15        5     3/16-3/17  3.56%     AAA
红楼集团       12        5     3/15-3/16  6.95%     AA   附第3年末投资人选择权 
                                                  发行人实际控制人承担连带责任
福星惠誉      19.4       5     3/14-3/16  5.28%     AA   附第3年末投资人选择权 
房地产公司    0.6        5     3/14-3/16  6.11%     AA   福星股份提供担保
北京华美乔戈里 15        3     3/14-3/15  6.08%     AA   附第2年末投资人选择权 
实业发展公司
深圳劲嘉        4        5     3/11-3/14  6.98%     AA   附第3年末投资人选择权 
创业投资(第二期)                       发行人以劲嘉股份 股票提供担保
山东魏桥铝电   35        5     3/10-3/11  4.27%     AA+  附第3年末投资人选择权 
                5        5                4.83%          中国宏桥集团提供担保
厦门国贸控股   17        5       3/9      3.55%     AAA
泛海控股       22        5     3/7-3/8    5.60%     AA   附第3年末投资人选择权 
 
上海宝龙        5        5     3/7-3/8    6.00%     AA   附第3年末投资人选择权 
实业发展                                   宝龙地产控股为债券兑付做全额收购承诺 
中航地产       15        5     3/1-3/3    3.29%     AA   附第3年末投资人选择权 
                                            中国航空技术深圳公司担保
高鸿股份        4.95     5       --       4.30%     AA   附第3年末投资人选择权 
 
天源迪科        2        3     3/1-3/2    5.50%     AA-  深圳中小企业信用融资       
                                              担保集团提供担保
青岛双星        5        3     2/25-2/29  3.90%     AA         
          
太安堂          9        5     2/2-2/3    4.98%     AA         
      
海航资本       9.92      5     2/2-2/3    6.00%     AA+  附第3年末投资人选择权 
深圳劲嘉       12        5     2/1-2/2    6.98%     AA   附第3年末投资人选择权 
创业投资
国购投资        5        5     2/1-2/2    7.20%     AA   附第3年末投资人选择权 
山东焦化集团    8.2      3     1/29-2/1   6.80%     AA   附第2年末投资人选择权
巨轮智能       11.5      5     1/28-1/29  5.49%     AA   附第3年末投资人选择权
 
太安堂集团      3        5     1/28-1/29  4.60%     AA   附第3年末投资者选择权
深圳市宝德      4        5     1/28-1/29  6.80%     AA   附第3年末投资人选择权
投资控股    
西安曲江文化   15        3     1/27-1/28  4.28%     AA   
产业投资
甘肃电力       10        7     1/25-1/26  3.50%     AA+  附第5年末投资者选择权
投资集团                                          甘肃国有资产投资集团提供担保
中弘控股        2.5      5     1/25-1/26  6.89%     AA   附第3年末投资者选择权
             
中南建设       10        5     1/22-1/25  6.50%     AA+  附第3年末投资者选择权
         
信达投资       20        8     1/21-1/22  3.70%     AA+  附第5年末投资者选择权    
龙光基业集团   12        5     1/20-1/21  5.50%     AA   附第3年末投资者选择权
重庆涪陵国资   15        5     1/20-1/21  3.60%     AA+  附第3年末投资者选择权
投资经营集团
云南白药控股   12        5     1/19-1/21  2.95%     AAA  附第3年末投资者选择权
太安堂集团      5        5     1/19-1/20  4.00%     AA   附第3年末投资者选择权
第一创业证券    8        4     1/19-1/20  3.50%     AA+  附第3年末发行人选择权
海航航空集团   15        5     1/18-1/19  5.58%     AA   附第3年末投资者选择权
                                                            大新华航空提供担保
上海宝龙       27        5     1/18-1/19  6.20%     AA   附第3年末投资者选择权
实业发展                                      宝龙地产控股就兑付作全额收购承诺
华南国际工业   30        3     1/14-1/15  5.98%     AA   华南城控股提供担保  
原料城（深圳）     
铁汉生态        4        5     1/13-1/14  5.30%     AA   附第3年末投资者选择权
 
徐工机械       15        5     1/11-1/12  3.54%     AAA  附第3年末投资人选择权 
 
浙江昆仑        6        3     1/8-1/11   8.00%     AA   
控股集团
广东美的置业    5        3     1/5-1/7    4.28%     AA
花样年集团     11        5 2015/12/30-1/4 7.29%     AA     
(中国)    
------------------------------------------------------------------------------    
  小计        977.35
    
  3.非公开发行：    
    
发债主体   发行规模   期限    发行日   票面利率        备注
          (亿元人民币) (年)   
-----------------------------------------------------------------------
雏鹰农牧       6.4      3      5/6       6.80%  附第2年末投资人选择权
    
银亿股份       3.5      3    5/3-5/4     8.20%  附第1/2年末投资人选择权
 
金科股份       5.2      3      5/5       6.00%  附第1/2年末投资者选择权
   44        3                6.70%  附第2年末投资人选择权
               4.8      5                7.20%  附第3年末投资人选择权
金融街(第二期) 15       5      4/12      3.80%  附第3年末投资人选择权
 
荣盛发展       7.5      3      4/14      5.80%  附第1/2年末投资者选择权
 
银亿股份       2.5      3    3/28-3/29   8.20%  附第1/2年末投资者选择权
 
金贵银业       3        3      3/23      8.19%  附第2年末投资人选择权
 
铁岭新城       5       --      3/22      6.70%  
    
雏鹰农牧       8.6      3      3/9       7.20%  附第2年末投资人选择权 
 
金科股份      12.5      3       --       6.80%  附第2年末投资人选择权
   13        3       --       6.00%  附第1/2年末投资者选择权
金融街        20        5      2/25      3.83%  附第3年末投资人选择权
 
中房地产      10        3       --       4.00%  附第2年末投资人选择权
 
中天城投      14        3       --       8.00%  附第2年末投资人选择权
 
金圆股份       2.5      2       --       7.50%  附第1年末投资人选择权
          
荣盛发展      12        3      1/29      6.20%  附第1/2年末投资者选择权
 
中弘股份       5        3      1/28      8.00%  附第2年末投资人选择权
    
-------------------------------------------------------------------------  
  小计       194.5 

   4、可交换债：
    
发债主体     发行规模   期限    发行日   票面利率        备注
           (亿元人民币) (年)   
-----------------------------------------------------------------------
河北以岭医药    8        5     4/18-4/20  1.00%     面向合格投资者
                用于交换的以岭药业 股票9,000万股提供担保
-----------------------------------------------------------------------
    小计        8    
        
注：本表格统计范围为在沪深证交所发布公告，由中国证监会审核的公司债券。(完)

 (整理 吕雯瑾; 审校 侯向明)

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