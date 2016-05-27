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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 17:33 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月27日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*陕西省西咸    13        7   6/3簿记建档       --       AA      6/6-6/7       西部证券
新区空港新城开发建设集团  (第3-7年末分别偿还20%本金)
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*青岛西海岸    15        7   6/3簿记建档       --       AA+     6/6-6/8       东北证券
发展集团             (第3-7年末分别偿还20%本金)
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*河北建设      20     可续期 6/3簿记建档       --       AAA     6/6-6/8       银河证券
投资集团              (每五年重定价)
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*江苏海州      10.6      7   6/3簿记建档       --       AA      6/6-6/8       招商证券
发展集团             (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保)
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远安县栖凤      9        7   5/26簿记建档    *5.50%     AA-     5/27-5/30   东方花旗证券
城建投资开发公司     (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保)
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四川龙阳天府    7.5      7   5/26簿记建档    *5.45%     AA-     5/27-5/30     广州证券
新区建设投资公司    (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保)
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北京首都       25    可续期  5/30簿记建档  *上限4.50%   AAA     5/31-6/2      海通证券
创业集团         (每五年重定价)                                               首创证券
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曲靖经济技术    9        7   5/31簿记建档      --       AA      6/1-6/2       渤海证券
开发区建设投资集团   (第3-7年末分别偿还20%本金)                                     
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宁乡县城市     10.3     10   6/1簿记建档       --       AA      6/2-6/6       广州证券
建设投资集团养老项目专项债   (第3-10年末分别偿还10%-20%本金)
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泰州市姜堰     12.6      7   6/1簿记建档       --       AA      6/2-6/3 第一创业摩根大通证券
城市建设投资发展    (第3-7年末分别偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保)
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肥西县城乡     15        7   6/2簿记建档       --       AA      6/3-6/7       国元证券
建设投资            (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团担保)
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扬中市城市     10        7   6/2簿记建档       --       AA      6/3-6/7       国开证券
建设投资发展总公司  (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保)
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武汉市江夏      4.5      7   6/2簿记建档       --       AA      6/3-6/7       万联证券
城投集团            (第3-7年末分别偿还20%本金)
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)    
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贺州市正赢       3       10   5/25簿记建档     6.80%     AA       5/26-5/30   兴业证券
富钟高速公路    (第3-10年末分别偿还6%、6.5%、7.5%、10%、14%、16%、20%、20%本金）
                (附第5年末发行人票面利率调整选择权/广西贺州正赢发展集团担保)
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宁乡县国有       5        7   6/2簿记建档       --       AA+      6/3-6/7     天风证券
资产经营       (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北省担保集团和重庆进出口信用担保提供差额补偿)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率    主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 
        
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