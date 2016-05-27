中国货币市场：流动性依然宽松，跨月及缴税几无影响短期资金无忧

路透北京5月27日 - 中国银行间市场周五流动性依然宽松。资金供给充足，且本周公开市场继续小幅净投放，无论是跨月还是月底所得税汇算清缴均未给市场构成影响，短期内预计资金面宽松趋势不会有变。
“今天资金还是很多，跨月品种融入也不难，月底了也没觉得有什么影响，资金根本不缺。虽然央行说去年注入流动性是被动的，但结合公开市场操作情况，短期来看，流动性不用担忧。”华中一银行交易员说。
第一财经网站周四刊登中国央行货币政策分析小组报告称，此前M2增速加快一定程度上是由于中国股市大跌期间，为了防止恐慌、促进市场稳定而被动注入流动性；因此未来几个月M2同比增速可能还会有比较明显的下降，随着基数效应逐步消失，M2增速将回归正常。
上海一基金交易员亦称，今天资金非常松，整体来看预计在调结构阶段货币政策还是会保持平稳，资金面不会有大的扰动。
“最近外汇市场美元升值比较厉害，加上6月底MPA（宏观审慎评估体系）考核，到时可能会带来一些冲击，但目前资金很泛滥，短期内流动性无忧。跨月资金方面也很容易借，这次都没什么压力。”他说。
中国央行公开市场今日进行950亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，本周净投放700亿元，上周为净投放500亿元。
中国财政部与央行今日还进行了规模400亿元的三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为3.20%。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9857 1.9842 +0.15
七天 2.3650 2.3511 +1.39
14天 2.6505 2.6649 -1.44
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.9000 3.7950 -189.50
七天 1.8500 1.9000 -5.00
14天 1.8900 1.9000 -1.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0100 2.0000 +1.00
七天 2.5000 2.5000 +0.00
14天 2.6500 2.7000 -5.00
Shibor
其中:隔夜 2.0010 2.0010 +0.00
七天 2.3330 2.3320 +0.10
三个月 2.9420 2.9410 +0.10
(完)
(发稿 侯向明；审校 张喜良)