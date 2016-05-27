更新版-台湾经济：连三次下修今年GDP成长率至1.06%，低迷中现曙光令降息预期分歧

(新增细节和分析师评论)

* 连三季下修今年经济成长率，但低迷中现曙光

* 分析师对第二季央行是否降息预估稍有分歧

路透台北5月27日 - 台湾主计总处周五连续第三次下修今年的经济成长率至1.06%，仍保住〞1%〞。官方认为经济虽仍低迷，但见复苏曙光；部分分析师认为经济最坏已经过去，对央行的降息预期略见分歧。

新任主计长朱泽民在上任后首次主持的记者会中表示，研究机构资料和新登记工厂家数等数据看来，制造业有复苏迹象，而下半年出口预估将转为年增；此外出口的金额虽是负成长，但是量是正的。种种因素显示目前〞经济低迷中有曙光〞。

但分析师目前对台湾央行第二季货币政策是否续降息的预估，略有分歧。

〞我们预期第二季GDP有望转为小幅正成长，因低基期缘故...，经济最坏情况已经过去，料央行第二季就不用再降息，停看听的可能性还蛮高的。〞元富投顾总经分析师姜光宇说。

不过，元大投顾总经分析师陈森林则认为，今年台湾的GDP要保1%的风险还是蛮大的，主要观察行政院长林全曾指出过去一年预算尚未执行部分能否加速执行，估计金额达800-900亿台币，若能确实执行的话才有望保1%。

〞新政府推出的财政效应要待第三季才会出来，第二季仍待央行降息刺激景气。〞陈森林说。

主计总处稍早公布，今年通膨率上修至1.09%(原估为成长0.69%)。

至于第一季的经济成长率 为衰退0.68%，先前概估值是衰退0.84%。今年出口及进口预估分别为衰退3.65%及5.36%。此前预估为衰退2.78%及4.99%。

台湾国家发展委员会周五称，4月景气对策信号在连续10个月呈现代表景气低迷的蓝灯后，终于由蓝灯转呈黄蓝灯。

台湾央行今年第一季全体理监事会议，决议重贴现率再调降半码至1.625%。是央行连续三季降息。

**民间投资不振**

主计总处表示，下修今年GDP主因出口与民间投资不振。出口与国际景气密切相关，国际预测机构近期再下修全经济成长率，使得台湾的出口表现不好。

此外，朱泽民也表示，目前全球制造业生产普遍有过剩现象，由企业的资产负债表来观察，近年帐上现金和约当现金的保留比率高，这显示资金虽然充沛，但投资有限。

〞最近一、二年企业发放(现金)股利有增加，好处是财政部税收，但投资需求力道小。〞朱泽民说。

他也表示，往好的方面来看，目前至少半导体业者的投资动能没有下降，因半导体仍具竞争力市场且产能还在增加，投资意愿高。

朱泽民表示，政府将动用已编列的预算加速进行投资。

台湾新任国发会主委陈添枝周三表示，将设立产业创新转型基金，以国发基金向银行融资上限1,000亿台币以协助产业转型创新；此外也将注资设大型投资贸易公司，目标都是带动民间投资，希望可以改善投资负成长的情况。

亚洲地区的经济表虽然不好，不过如同台湾的情况：第一季GDP较上年同期已呈现连续三季的衰退，则仍属罕见。

新加坡日前下调对今年的出口预测，第一季GDP较上年同期增长1.8%(路透调查预估为增长1.8%)新加坡金管局称，货币政策仍然合适。

香港政府先前公布，今年第一季本地生产总值（GDP）按年增长0.8%；而经季节性调整后，第一季实际GDP按季微跌0.4%，上一季则增长0.2%。

以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：

最新预估 上次预估

2016年GDP年变动率 +1.06 +1.47

2016年CPI年变动率 +1.09 +0.69

2016年出口年变动率 -3.65 -2.78