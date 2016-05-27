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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 14:40 BJT

台湾股市：收升创一个月新高，受国际股市上涨及日矽恋修成正果激励

路透台北5月27日 - 台湾股市周五收升并创1个月新高，周线大涨4.08%。分析师称，受国际股市走扬，加上台湾两大封测大厂--日月光和矽品将合组控股公司，及台积电 七奈米制程预计2017年试产等题材激励，大盘在半导体类板块领军下收涨，终场指数收复年线8,462点。

台湾加权股价指数 收升0.83%,至8,463.61点；今日成交初值 为666.49亿台币，上交易日修正后为654.79亿。

〞今天大盘顺利挑战年线反压，下周指数还有机会往年线之上迈进。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。

他表示，台股指数进一步收高，周线创指数自8,800点回档以来单周最大涨点，下周大盘有望续攻；惟今日能量仍不足，大盘震幅将加大。

凯基投顾分析师张明祥亦称，台股续涨主要是受〞日矽恋〞修成正果，及台积电7奈米制程估于2017年试产等消息激励；下周一指数区间料在8,356至8,500间。

台湾半导体封测大厂--日月光 和矽品 周四宣布，将共组控股公司；新设控股公司设立完成时，将同时持有日月光及矽品100%股权，而日月光及矽品则基于平行兄弟公司的地位。

多数新兴亚洲货币周五小涨，并料录得周度涨幅，但市场人气依然谨慎，等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍晚的讲话。叶伦的讲话或将透露美国升息时机的更多线索。

今日科技类股指数 收涨0.82%；金融保险类股指数 收涨1.23%。

台积电以156.50台币作收，收涨0.97%；日月光收报36.35台币，涨9.98%，矽品则涨5.35%，收报53.2台币。

本地时间14:30，亚洲主要股市全面走涨，MSCI亚太明晟指数 上涨0.71%。(完)

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