中国汇市：人民币早盘高开后升幅收窄，贬值预期略升大行适度维稳

* 人民币早盘高开后升幅快速收窄
* 中间价连两日反弹，基本收复周三跌幅
* 市场略偏购汇，大行不时在6.56元附近提供流动性
* 人民币料难现趋势性贬值走势
* 关注美联储主席叶伦讲话
路透上海5月27日 - 中国人民币兑美元即期 周五早盘高开后升幅快速收窄，中间价则连两日反弹，基本收复周三跌幅。交易员指出，客盘依旧略偏购汇，大行不时在6.56元附近提供流动性，稳定汇价走势；今晚有美联储主席叶伦讲话，是否与政策决策者保持一致，值得关注。
他们并表示，今日10:07分美元兑人民币交易价6.5688元的日内低点偏离当时成交价较大，应该是错价。中间价虽然波动较大，但依旧延续此前定价机制，且离岸CNH与在岸价差重新收窄至50点左右，短期人民币或考验6.6元年内低点支撑，但趋势性贬值可能性有限。
“大家对fixing（中间价）反应没那么激烈了，大家基本都能猜到中间价开的位置，当然今天中间价高开了，市场价还是下不来，贬值预期多少还是上来了些。”一中资行交易员称。
北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.5591元,上日收报6.5619元，夜盘终报6.5599元。今日人民币兑美元中间价 报6.549元，上日中间价为6.5552元。人民币兑美元即期成交额 为82.17亿美元，上日半日为74.5亿美元。
路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.20，较上日微跌0.08%，今日人民币对美元中间价虽然继续反弹，但人民币兑欧元、日圆、澳元均出现较大跌幅，最终拖累指数下跌；SDR篮子指数今日微跌0.02%至96.35；BIS篮子指数亦下跌0.10%至98.42。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7405元, 上日尾盘为6.7285元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.564元, 上一交易日尾盘报6.5605元。
全球汇市方面，美元周五亚洲早盘进行整固，之前劲扬至两个月高位的涨势减弱，多头期望从美联储主席讲话中寻找新的走势指引。
美联储主席叶伦将于今日晚些时候发表讲话，可能巩固美联储最早6月或7月升息的预期。美联储4月会议记录基调强硬，以及数位决策者的言论均暗示升息即将到来。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5598；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)