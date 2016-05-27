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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 12:33 BJT

《汇市简讯》美元兑亚币周末前略有涨跌

路透5月27日 - 0412 GMT

* 美元兑日本以外亚币周末来临前有涨有跌

* 英国和美国下周一的假日制约了隔夜市场交投，今晚情况可能依旧

* 叶伦今晚将发表讲话，但仅是她职业生涯的一次庆祝活动，话题不大可能延伸到货币政策

* 美元/韩元保持在略低于1,180韩元的水平；美元/坡元低于1.3750坡元；美元/台币当前在31.50台币附近

* 美元/马币开盘跌至4.0650，最新价接近周四收盘价报4.0790

* 美元/印尼卢比也回落至13,600之下；美元/菲律宾披索持稳

(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)

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