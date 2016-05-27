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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 12:59 BJT

全球金融：印尼央行发布债券回购新规，使银行业者可获得人民币

路透雅加达5月27日 - 印尼央行发布有关银行业者回购以印尼卢比计价的债券的新规，从而使他们能获得人民币。

印尼央行计划使更多交易以非美元货币结算，从而降低印尼对美元的需求；上述新规是其中一个举措。

印尼央行总裁此前曾表示，印尼央行将促进以印尼卢比和人民币结算的交易，因为有中国央行在双边互换协议下提供的支持。

根据印尼央行网站周五发布的新规，商业银行可出售主权债或印尼央行的债券，并根据协议进行回购，金额至少为50万元人民币，或视标的交易所需金额而定。

印尼央行称，交易可采取固定利率标售的形式，也可采取非标售形式，期限为一个月、三个月或六个月。

银行业者可用人民币为国际贸易或对外直接投资提供融资。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)

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