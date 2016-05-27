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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 13:16 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币小涨，但叶伦讲话前人气谨慎

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            109.86    109.76   -0.09   +9.50    120.30
    坡元            1.3757    1.3735   -0.16   +3.04    1.4175
    台币          32.518    32.576   +0.18   +1.69    33.066
    韩元           1179.75   1180.40   +0.06   -0.41   1174.95
    泰铢             35.66     35.61   -0.14   +1.01     36.02
    菲律宾披索       46.69     46.69   +0.00   +0.45     46.90
    印尼卢比      13578.00  13602.00   +0.18   +1.52  13785.00
    印度卢比       67.11     67.17   +0.09   -1.43     66.15
    马币            4.0810    4.0815   +0.01   +5.12    4.2900
    人民币          6.5585    6.5599   +0.02   -1.01    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 王兴亚/郑茵/张若琪 审校 王洋/戴素萍/杜明霞)

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