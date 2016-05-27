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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 13:26 BJT

《全球汇市》美元持稳，交易员等待叶伦讲话寻找交投指引

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1190  1.1192  -0.02  +3.04  1.0860
    美元/日圆            109.79  109.75  +0.04  -8.74  120.30
    欧元/日圆         122.87  122.83  +0.03  -5.83  130.47
    美元/瑞郎            0.9890  0.9888  +0.02  -1.28  1.0018
    英镑/美元            1.4667  1.4664  +0.02  -0.48  1.4738
    美元/加元            1.2998  1.2976  +0.17  -6.08  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5644  6.5575  +0.11  -0.05  6.5680
    澳元/美元            0.7225  0.7225  +0.00  -0.69  0.7275
    新西兰元/美元        0.6747  0.6738  +0.13  -1.14  0.6825
    澳元/日圆         79.320  79.290  +0.04  -9.47  87.620
    新西兰元/日圆     74.070  73.950  +0.16  -9.65  81.980
    英镑/日圆         161.05  161.01  +0.02  -9.12  177.22
    澳元/新西兰元     1.0705  1.0716  -0.10  +0.38  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王兴亚/张涛/杜明霞/于春红; 审校 张若琪/戴素萍/王洋)

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