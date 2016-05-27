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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 13:47 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本CPI连跌，加剧央行放松政策的压力

0538GMT：
    
    * 美元兑日圆持平，澳元兑美元上涨0.07%，新西兰元兑美元升0.18%
，美元兑加元涨0.14%
    * 美元兑坡元升0.12%，美元兑印尼卢比跌0.18%，美元兑马币涨0.05
%，美元兑台币跌0.18%
    * 日股日经指数升0.34%，沪综指持平，MSCI明晟亚太地区(除日本)
指数涨0.6%，美国原油期货跌0.77%，美国公债收益率报1.8353%
    * G7峰会领袖誓言致力全球增长，但对汇率干预歧见冷处理 
    * 日本消费者物价连跌第二个月，加剧央行放松政策的压力 
    * 欧洲盘初： r.reuters.com/dec27t
    
    (完)
    
  
 (编译 于春红; 审校 张涛)

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