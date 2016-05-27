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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 14:28 BJT

国际油市：油价从每桶50美元关口回落，因供应过剩担忧且美元走强

美国原油期货 跌0.35美元，或0.7%，至每桶49.13美元，周四曾涨至10月初以来最高位50.21美元。

周四油价在约七个月来首次升逾50美元，因加拿大油砂地区发生野火、利比亚和西非发生暴力袭击事件，使每日原油产量减少400万桶。不过油价周四收盘为下跌。

“页岩油成了新的市场缓冲，”东京三菱商事油品风险经理Tony Nunan表示。

“生产成本大不相同。页岩油的总生产成本约每桶48-50美元...有些生产商在每桶50美元就可获利，”Nunan称。

技术分析师周四表示，未来三至五周，油价上行面临障碍，布兰特原油在每桶52美元附近面临明显阻力。

"未来几个月油价可能将处于40-50美元的高端，目前进入美国驾车高峰时期，所以季节性需求将为油价提供基本支撑，”澳洲国民银行(NAB)资深分析师Yvanne Lai称。

投资者还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五稍晚在一次活动上的讲话，欲从中寻找美联储何时升息的进一步线索。

Nunan称，6月2日石油输出国组织(OPEC)的会议，可能将为油市提供进一步方向。

澳新银行分析师团队表示，美联储多位官员已经呼吁推进利率正常化，6月升息的可能性目前约为34%，上周时仅为4%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/于春红; 审校 杜明霞/张明钧)

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