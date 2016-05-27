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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 14:49 BJT

澳洲股市：小幅收升，盘中一度触及九个月高位

路透墨尔本5月27日 - 澳洲股市周五小幅收升，盘中一度触及九个月高位，投资者买进大型银行和医疗照顾类股。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦稍后将发表谈话，且在周末前有一些谨慎情绪，以防叶伦提供美国何时将升息的线索。

澳股S&P/ASX 200指数 中午时触及5,427.70点，为8月以来最高水准，终场收报5,405.90点。周四时大盘小涨0.3%。(完)

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