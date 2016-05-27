版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 27日 星期五 14:49 BJT

《汇市简讯》欧元/美元今日观望格局或将延续一周

0638GMT

* 汇市交易员等待1715GMT的美联储主席谈话，但叶伦或许不会提及政策

* 下周一美国及英国适逢假期，下周五则有美国非农就业数据

* 观望气氛看来将持续直到美国就业数据公布

* 欧元/美元波动率偏低，强烈暗示将持续陷于狭幅区间

* 欧元/美元昨日升至1.1216，在上升过程中，新近建立的空仓遭轧出

* 必须跌破200日均线位置1.1102，或200小时均线(目前在1.1215，昨日在1.1226)，才能激活市况

(完) (编译 蔡美珍；审校 戴素萍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐