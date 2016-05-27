《路透晚报》--5月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：政府债务负债率低于欧盟预警线，仍有一定举债空间--财政部

中国财政部表示，去年全国政府债务的负债率将上升到41.5%左右，但仍低于欧盟60%的预警线；总体来看政府债务仍有一定举债空间，适度加大国债和地方政府债券发行规模，是政府依法规范加杠杆的重要举措。

--中国经济：央行称下行压力较大，货币政策保持稳健偏宽松客观适宜--一财网

中国第一财经网站刊登中国央行货币政策分析小组的文章指出，中国经济增长虽处于合理区间但下行压力较大，货币政策中安排适度的逆周期、维护稳定并促进增长的政策成分符合客观需要；货币政策总体保持稳健、略偏宽松是客观、适宜的。

--中国汇市：坚持市场化改革方向，增强人民币汇率弹性方向不变--中国央行

中国央行官方微博最新表示，中国人民银行始终坚持市场化改革方向，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率都在合理、均衡水平上的基本稳定。

--中国外汇：4月服务贸易逆差203亿美元，货物贸易顺差环比增逾八成--外管局

中国国家外汇管理局公布，4月中国国际收支口径下国际货物和服务贸易顺差241亿美元，较上月扩大近六倍。其中，货物贸易顺差444亿美元，较上月增逾八成；服务贸易逆差203亿美元，较上月略降。

--中美贸易：美对华碳钢合金钢调查无事实依据，鼓励企业抗辩--中国商务部

中国商务部贸易救济调查局负责人表示，对于美国基于没有事实依据的申请和指控，决定对中国输美碳钢与合金钢产品发起337调查，中方表示坚决反对和强烈不满，将鼓励中国企业依法进行抗辩。

--台湾数据：连三次下修今年经济成长率至1.06%，CPI上调至1.09%--主计总处

台湾主计总处公布，2016年的经济成长率预估下修至1.06%(原估为成长1.47%)、 通膨率上修至1.09%(原估为成长0.69%)。主计总处称下修今年GDP主因出口与民间投资不振。

【金融】

--中国金融：不良资产证券化正式重启，招行发行2.33亿元信用卡坏账证券

中国不良资产证券化时隔八年后正式重启。中国股份制银行--招商银行宣布， 该行“和萃2016年第一期不良资产支持证券”在银行间债券市场成功发行，证券总额2.33亿元，采取市场化发行，亦为全球首单信用卡不良资产证券化产品。

【固定收益】

--《分析》中国央行连两周净投放，政策维稳意图未改仍强调精准滴灌

为舒缓缴税及月末因素对资金面的影响，中国央行公开市场本周净投放700亿元人民币，连续两周净投放；结合央行最新表态，当前货币政策维稳基调未改，在为流动性稳定保驾护航的同时，也不会轻易开闸大规模放水，而继续强调精准滴灌。

--中国货币市场：流动性依然宽松，跨月及缴税几无影响短期资金无忧

中国银行间市场流动性依然宽松。资金供给充足，且本周公开市场继续小幅净投放，无论是跨月还是月底所得税汇算清缴均未给市场构成影响，短期内预计资金面宽松趋势不会有变。

--中国债市动态：现券收益率先上后下惟幅度有限，央行表态暂未掀波澜

中国银行间债市早盘现券收益率先上后下，但幅度有限。交易员表示，现券整体未脱盘整，一早收益率小幅上行不到三个基点，随后略有回落，但较上日仍录得一定涨幅；而上日央行货币政策稳健略偏宽松表态对市场影响偏中性，并未掀波澜。

--新债招标：中国三个月贴现国债中标收益率2.1359%，实际发行101.7亿元

中国财政部公告，上午招标发行的三个月期(91天)贴现国债，发行价格99.470元人民币，投标倍数2.85倍。在获得1.7亿元追加认购后，最终实际发行总量为101.7亿元。

--中国债市：三个月国库现金定存中标利率3.20%--业内人士

业内人士透露，中国财政部与央行今日进行的三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为3.20%。

【外汇】

--《焦点》人民币汇率涨跌有迹可循，市场化波动反令投资者变冷静

市场从疯狂到理性，只需一个811汇改的洗礼。是的，尽管目前美元加息预期再起、人民币贬值压力仍在，但在人民币兑美元逼近前期低点的当下，整个市场却表现冷静，不得不令人感叹：811汇改惊险一跳的人民币，目前已冲过险滩步入市场化波动的另一重天地。

--《人民币综述》中国央行厉兵秣马，备战6月美英大事件袭来或冲破6.60

6月影响全球金融市场的两大事件--美联储是否加息、英国是否脱欧即将来袭，大洋彼岸的风暴是否会让人民币承受骤然增大的贬值压力？有中国央行厉兵秣在守，市场有充分的理由相信，驾驭人民币汇率的缰绳并不会“失控”；但市场亦担心不确定的演化因素还未进入高潮期，6月人民币料兑美元料破6.60。

--中国汇市：人民币早盘高开后升幅收窄，贬值预期略升大行适度维稳

中国人民币兑美元即期早盘高开后升幅快速收窄，中间价则连两日反弹，基本收复周三跌幅。交易员指出，客盘依旧略偏购汇，大行不时在6.56元附近提供流动性，稳定汇价走势；今晚有美联储主席叶伦讲话，是否与政策决策者保持一致，值得关注。

--路透专访：港交所计划推出首个交易所买卖的美元/人民币期权-高层

香港交易所正致力于在今年推出全球首个交易所买卖的美元/人民币期权产品；人民币波动加剧之际，对于对冲汇率风险的需求也增加。

--表格：中国外汇市场4月成交额环比降8.5%，其中衍生品下降一成--外管局

中国国家外汇管理局最新统计数据显示，2016年4月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交9.79万亿元人民币（等值1.51万亿美元）。按美元计环比减少8.48%。

--离岸人民币：中国在伦敦发行的人民币国债获超额认购，定价3.28%--IFR

汤森路透旗下IFR报导，中国财政部在伦敦发行的三年期、30亿元人民币国债，发行利率为3.28%，因获逾两倍超额认购，较初始询价降了12个基点。这是中国财政部首次在香港以外的离岸市场发行人民币计价国债。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡近收平，权重股持续护盘大盘表现依旧平淡

中国股市沪综指震荡近收平。分析师指出，今日大盘窄幅震荡，散户人气依旧非常低迷，本周连续一周都有资金护盘权重股，大盘在目前区域尚无集中抛盘，随着对MSCI纳入A股指数的预期逐渐升温，料后市大盘继续维持弱势反抽走势。

--《技术分析》中国股市沪综指弱势反抽近尾声

中国股市沪综指本周延续弱势震荡。技术面显示，短线大盘量能继续萎缩，反抽力度越来越弱，上档2,850处压力巨大，反复无量脉冲式冲高将为未来下跌积累动量；中线看，周线再收小十字星，下跌中继形态不改，2,800点将不断遭受冲击。

--《台湾金融市场一周展望》搭美股顺风上演反弹行情，股汇续飞待看FED脸色

台湾首任女总统--蔡英文领导的新政府就任搭上美股大涨顺风，股汇市受其带动联袂上演反弹行情，后市能否续飞待看美联储脸色。分析师认为，此波股汇急涨却未带量，因外资观望美联储(FED)升息落点，下周股汇料陷入震荡盘整。

--中国钢铁：93家大中型钢企4月利润逾72亿元，亏损面15.1%--中钢协

中国钢铁工业协会最新公布，93家大中型钢铁企业4月实现销售收入2,175.12亿元人民币，利润总额72.14亿元；亏损企业14家，亏损面15.1%，亏损企业亏损额为12.03亿元。

--企业并购：中国化工看中德国西格里集团--Manager Magazin报导

德国财经周刊Manager Magazin引述公司消息人士报导称，中国化工对德国西格里集团(SGL Carbon)SGCG.DE有投资兴趣，此消息激励西格里股价开盘大涨12%。 (完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)