版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 14:59 BJT

日本股市：收涨，因推迟上调消费税的可能性上升且日圆走软

成交金额为1.658万亿(兆)日圆，创2015年12月28日以来最低。

据日本媒体周五报导，日本首相安倍晋三正在考虑推迟约两年上调消费税，因担心此举可能导致日本经济重新陷入通缩。

市场参与者称，美股近来上涨，以及对美联储最早可能在6月升息的预期升温也略微提振了日经指数。

出口商类股表现不一，因日圆结束近来的涨势，但在今日稍晚备受关注的美联储主席叶伦讲话前，日圆走势依然波动。

家电出口商Panasonic 收跌0.4%，汽车出口商马自达 涨0.6%，夏普 涨4.3%。

东芝 股价飙升11%，摩根大通之前上调了该股的评级。

东证股价指数 收盘涨0.5%至1,349.93点，周线上涨约0.5%。

JPX-日经400指数 收涨0.5%至12,180.00点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐