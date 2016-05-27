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市场报道 | 2016年 5月 27日 星期五 15:09 BJT

《汇市简讯》英美长周末连续假期在即，英镑走势可能承压

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* 英国退欧仍存在足够的不确定性，令英镑买盘仅限于空头回补

* 英镑/美元毫不意外地在1.47美元上方遭遇中长期投资户卖盘

* 200日均线在1.4771，而1.4770是英国退欧风险升高以来的英镑高位

* 昨天公布的英国第一季企业投资数据疲软，打击英镑下滑

* 偏重技术分析的交易员，目前部位偏多，面临动能减弱的威胁

* 英国将进入长周末连续假期，美联储主席叶伦将发表谈话，及下周美国公布非农就业数据，都将促使市场削减风险

(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)

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