中国票据市场：转贴利率仍窄幅整理，票源依旧不足但资金成本难降

路透上海5月27日 - 中国票据市场本周转贴利率继续窄幅整理。监管层严查票据业务合规性的影响仍在，开票量依旧无明显起色导致票源不足局面未改，但由于资金成本难降，转贴利率也缺乏下行动力。

交易员并指出，实体经济不振抑制贷款增速，不少金融机构仍会选择以票充信贷规模，近期票据市场利率料仍低位徘徊。

“资金成本不降，利差太薄了，（转贴利率）再跌的话做起来真的意思不大。”上海一银行交易员称。

上海另一银行交易员则表示，由于开票量较少，市场交投活跃度受限，不过考虑到4月和5月的贷款增长偏弱，随着监管风暴的影响逐步弱化，开票量有回升的可能，目前供需不平衡的局面也会有所缓解。

中国央行和银监会此前联合下发了《关于加强票据业务监管，促进票据市场健康发展的通知》（126号文），旨在进一步规范票据市场。要求银行应按业务实质建立审慎性考核机制，加强实物票据保管；银行应严格规范同业账户管理，强化风险防控等。

21世纪经济报 道周四引述多位票据行业人士称，中国央行正在与商业银行沟通，或牵头筹建票据交易所。初步方案为按公司化、市场化运营，由央行主导，多家商业银行参股联合组建的形式，计划最快在今年年底落地。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

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