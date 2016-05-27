台湾债市：10年券105/4R殖利率跌破0.83%，多方借美债东风使力上演小轧空

* 105/4R殖利率跌破0.83%探波段新低 * 有多方借美债东风使力上演小轧空 * 下周105/4R区间预估在0.80-0.86% 路透台北5月27日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周五发行前交易殖利率 连续第二日收低。交易员表示，随着美国指标10年公债殖利率上日收降4个基点，有助多方 使力，带动105/4R殖利率跌破0.83%的整数关卡，上演小规模的轧空行情。 他们并表示，由于央行冲销力道减弱，银行间资金去化压力增高，资金转进台债激励10 5/4R殖利率屡创发行前交易新低，惟美国下周五公布5月非农就业报告，此为6月美联储议息 会议的重要指标，若就业数据亮丽将带动美国6月升息预期升高，则较有利于台债空方。 〞跌破0.83%接下来每个基点都是道关卡，没这么容易。〞一位大型证券交易员说。 他们并指出，105/4R空单量上日再垫高至73亿台币，短线略见轧空意味，且稍晚台湾将 公布最新2016年经济成长率预估，市场预期可能难逃由原本预估的1.47%再度下修至1%附近 ，较有利台债多方，不过105/4R殖利率频创波段新低，再跌承受压力颇大。 10年券105/4二度增额券将于下周六标售，市场多数预期得标利率落在现券标售的0.83% 至首度增额券标售的0.85%间；大型证券交易员认为，该券空单量持续向百亿台币迈进，有 可能上演轧空行情，并较有利于得标利率落在区间低档，初估得标在平均成本0.843%附近。 台湾股市周五收升并创一个月新高，周线大涨4.08%。分析师称，受国际股市走扬，加 上台湾两大封测大厂--日月光和矽品将合组控股公司等题材激励，大盘在半导体类板块领军 下收涨，终场指数收复年线8,462点。 美国公债价格周四上涨，因280亿美元七年期美债标售得到强劲需求，引发公债买需， 令短债收益率从10周高位回落，且数据支持美国经济稳步成长的观点。指标10年期公债< US 10YT=RR>收益率报1.833%，较周三尾盘下跌4个基点。 交易员预估，下周105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.80-0.86%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4R -1.45 0.8225% 0.8225-0.8300% 122.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/7 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.8225% 5 105/5 0.5530% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；; 审校 林高丽)