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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 15:11 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势受日线云区压抑

0700GMT

* 美元/日圆在亚洲盘区间为109.55-110.00日圆，周四低点109.42提供支撑

* 上移的日线云区底部阻力在110.25，更上方阻力在5月25日及20日高点110.45/59

* 云区底部在110.25持续至周四，然后开始下移

* 买盘在109.50，在接近109.00有更多买盘。109.12为5月23日低点，30日均线在109.10

* 在美国/英国长周末假期之前，市场呈现盘整，或许会持续到下周五公布美国非农就业数据

(完)

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