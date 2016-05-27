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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 15:26 BJT

全球金市：金价触及八周最低，受美国加息前景打压

美国期金 接近持平，报1,221美元。

上周公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示美国可能即将升息，而多名重要美联储官员的言论亦支持这种前景。此后，金价持续承压。

“黄金不是一种孳息资产，所以这是多数人可能希望退居观望、或甚至暂时退出黄金的理由，”新加坡黄金交易商oldSilver Central的主管Brian Lan称。

“有些交易员可能暂时退出市场，先看看走向如何再回来。”

美联储理事鲍威尔周四说，经济可能已经准备好面对“很快”到来的升息。鲍威尔是具有投票权的决策委员，他在华盛顿一场演说中称，他感觉经济处在朝着美联储就业和通胀目标前进的“正轨”上。

金市正在等待周五美联储主席叶伦谈话提供更多指引。

现货银 触及4月18日以来低位，跌至低点16.12美元。现货铂金 跌至逾一个月低点，可能创下1月15日以来最大单周跌幅。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/蔡美珍；审校 杜明霞/张涛)

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