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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 15:38 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,490亿韩元，连续第三日买超

路透首尔5月27日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0724GMT，外资在韩国股市买超1,490亿韩元，连续三个交易日买超，期间累计买超2,807亿韩元(2.381亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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5月27日 149.0 -10.3 -176.0

^5月26日 6.8 64.4 -95.5

5月25日 124.9 207.6 -336.3

5月24日 -58.6 -61.4 78.9

5月23日 4.2 33.4 -67.5

5月20日 -127.6 150.8 -61.7

5月19日 -21.3 -42.3 31.0

5月18日 36.5 -197.4 121.4

5月17日 -53.4 -52.1 83.2

5月16日 17.0 -39.7 -5.1

5月13日 -142.8 -115.6 218.4

5月12日 24.5 -128.3 110.5

5月11日 69.9 -241.4 130.8

5月10日 36.7 41.0 -124.8

5月 9日 -97.9 -52.7 119.2

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本月以来 194.4 -1,289.2 573.0

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今年以来 2,904.4 -1,505.1 -2,010.2

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注：^ 为修正后数据。(完)

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