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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 16:00 BJT

日本债市：公债价格小涨，得到月末买盘和日本央行购债支撑

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.240% +0.0 -0.240%

五年期公债 -0.230% +0.0 -0.230%

10年期公债 -0.120% -0.5 -0.115%

20年期公债 0.245% -0.5 0.250%

30年期公债 0.305% -1.5 0.320%

10年期公债期货 <0#JGB:> 152.03 +0.10 151.93

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/汪红英；审校 孙茉莉/张明钧)

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