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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 15:48 BJT

表格：中国外汇市场4月成交额环比降8.5%，其中衍生品下降一成--外管局

路透上海5月27日 - 中国国家外汇管理局最新统计数据显示，2016年
4月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交9.79万亿元人民
币（等值1.51万亿美元）。按美元计环比减少8.48%。其中，银行对客户
市场成交环比减少10.48%，银行间市场成交环减7.35%；即期市场累计成
交环比下降5.66%，衍生品市场成交环比下降10.14%。
        
    2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览：   
               当月总成   银行对客   银行间市  即期市   衍生品市
               交         户         场        场       场
       单位：  万亿美元   亿美元     万亿美元  亿美元   亿美元
 2016年4月          1.51      2,563      1.26    6,664     8,451
 3月                1.65      2,863      1.36    7,064     9,405
 2月                   1      2,248    0.7787    4,559     5,475
 1月                1.59      3,737      1.21    7,583     8,277
 2015年12月         1.89      3,813      1.51    8,583    10,295
 11月               1.69      2,814      1.41    6,061    10,829
 10月               1.52      2,600      1.26    5,882     9,340
 9月                1.56      3,417      1.22    7,890     7,720
 8月                2.07      5,306      1.54   10,900     9,804
 7月                1.68      3,710      1.31    6,980     9,797
 6月                 1.3      3,586    0.9379    5,484     7,481
                                                                
 2015年1-12月      17.76                                        
 （完）    

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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