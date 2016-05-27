台湾汇市：台币连三日收升创逾两周新高，外资续拥台股且呈净汇入

* 台币连三日收升，周升2.24角 * 外资续买台股，净汇入逾1亿美元 * 进口商进场捡便宜，出口商惜售美元 * 下周一台币交易区间暂看32.450-32.750 路透台北5月27日 - 台币兑美元 周五收升，周涨幅2.24角或0.68%，创逾半个月新高；汇银人士 指出，随台股收涨，及外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬；惟随台币升破32.500关卡进口商美元买单涌入 ，台币在外资与进口商两股力量拉锯下，尾盘以日低作收。 他们表示，因今晚美国联邦准备理事会主席叶伦要讲话，市场看法略显分歧，部分外资持续汇入，但也有 外资反手汇出，惟整体而言外资仍是偏汇入，由于外资有买有卖(美元)，市场交投转趋热络，成交量跟着扩增 。 〞今天外资买、卖(美元)都很多，单单是外资买卖单冲出来量就不小了。〞一位大型银行交易员说。 他说，相较于进口商逢低买入美元，今天出口商显得安静许多，主要是出口商听说美国FED今年升息次数 将增至二到三次，使美元趋势看升，不急着抛出美元；〞尾盘进口商加大买汇力道，反而是尾盘(美元)价格是 最高的。〞 一资深汇银人士证实，今天外资在台股持续买超并呈净汇入，〞外资进来比较多一点。〞 他们指出，美国近期公布的经济数据都不错，使美国FED 6月升息机率升高，短线台币因外资汇入趋升， 惟中线观察美元应该不会太弱，台币不易强升。 周五台币兑美元收盘创逾半个月新高，此前收盘高位在5月11日的32.528；今天主要交易区间在32.495-32 .528，上日则在32.530-32.629。 台湾股市周五收升并创1个月新高，周线大涨4.08%；加权股价指数 收升0.83%,至8,463.61点。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超45.72亿台币，连三个交易日买超共计95.67亿台币 ；上交易日为买超16.58亿台币。 交易员估，下周一台币区间在32.450-32.750。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点再度由折价转为溢价，显 示市场估台币将偏贬；目前一个月美元/台币远汇 报32.520/32.550，上日收在32.450。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.528 32.576 32.495-32.528 32.525 7.70 5.08 司 元太外汇经纪公 32.526 32.574 32.500-32.526 32.500 3.21 2.78 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.005/0.015 -0.005/0.015 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；; 审校 林高丽)