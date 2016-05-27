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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 17:48 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减611.5亿台币，连三周净减

路透台北5月27日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减611.5亿台币，连三周呈净减；央行存单未到期
余额为7兆(万亿)2,346.8亿台币。台湾央行上周存单发行余额为净减861亿台币。
    
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
 日期    到期量(亿)       发行量(亿)       增加/减少(
                                           亿)
   5/23         2,843.00         2,907.50       +64.50
   5/24         4,869.30         4,199.30      -670.00
   5/25         1,986.00         1,962.00       -24.00
  *5/26         2,297.00         2,294.00        -4.00
   5/27         1,505.00         1,527.00       +22.00
   总计        13,500.30        12,889.80       -611.5
  注*：央行承办官员周五称，因5/26发布公开市场操作资讯新闻稿后，调整减少6/23到期定存单金额1亿台币
，致本周定存单发行余额净减611.5亿台币。       
 
         91天期发行量(亿)   182天期发行量(亿)
 日期                                         
   5/23                  5                   3
   5/24                 71                   7
   5/25                 31                   5
   5/26                 12                   3
   5/27                  4                   2
   总计                123                  20
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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