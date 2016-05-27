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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 16:09 BJT

金属期市：伦铜小涨，但恐录得11月来最大月度跌幅

“在一个美元普强、亚洲成长势头仍然不稳的环境下，我们可以预见伦铜价格在4,400美元。”

0706GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上扬0.2%，至每吨4,672美元，上日小涨。伦铜本周有望录得2%涨幅，将5月以来跌幅削减至8%。若月线跌幅维持于8%，将创11月以来单月最大跌幅。

下周一LME将因公众假期而休市。

上海期货交易所期铜 逆转盘初跌势，小幅收高至每吨35,910元人民币，受中国含铁金属商品涨势提振，上海螺纹钢 及热轧卷板 皆大涨约5%。

LME期锡一度跳涨逾2%；沪锡劲升2.7%，在弹离200日均线并突破100日均线障碍之后出现技术性涨势。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 孙茉莉/蔡美珍/张明钧)

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