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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 16:10 BJT

《全球汇市》美元走高，交易商等待美联储主席叶伦讲话

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1176  1.1192  -0.14  +2.91  1.0860
    美元/日圆            109.76  109.75  +0.01  -8.76  120.30
    欧元/日圆         122.66  122.83  -0.14  -5.99  130.47
    美元/瑞郎            0.9899  0.9888  +0.11  -1.19  1.0018
    英镑/美元            1.4675  1.4664  +0.08  -0.43  1.4738
    美元/加元            1.3029  1.2976  +0.41  -5.85  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5666  6.5575  +0.14  -0.02  6.5680
    澳元/美元            0.7217  0.7225  -0.11  -0.80  0.7275
    新西兰元/美元        0.6724  0.6738  -0.21  -1.48  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1066  1.1073  -0.06  +1.65  1.0886
    欧元/英镑         0.7615  0.7628  -0.17  +3.37  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2742  9.2726  +0.02  +1.13  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2918  8.2771  +0.18  -6.20  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 张涛/高琦/孙茉莉/杜明霞/张荻/蔡美珍)

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