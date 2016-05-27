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市场报道 | 2016年 5月 27日 星期五 16:26 BJT

欧洲汇市：英镑料连续第三个月上涨，脱欧疑虑减退

虽然金融市场越来越认为，英国能在6月23日的公投中避免出现脱离欧盟的情况，但交易员谨慎行事，通过期权对他们的押注进行对冲。对冲英镑在未来一个月波动风险的成本周五在周四触及的七年高点附近持稳。

英镑兑美元 周五报1.4670美元，与上日基本持平，欧元兑英镑 小跌至0.7620英镑。

英镑/美元一个月隐含波动率 依然处在16%，为2009年3月以来最高。

随着本周接近结束，英镑近来的反弹势头失去动能，因投资者在英镑升至关键的长期技术阻力位1.4764之前进行获利了结。该点位是200日移动均线切入位，英镑自11月以来一直没有升破该水平。(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧/汪红英；审校 高琦)

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