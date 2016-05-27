版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 16:38 BJT

更新版 1-日本经济：若威胁经济风险加剧，央行应果断宽松政策--委员原田泰

原田泰表示，“若这样的风险成真，将果断进一步放松政策。”

原田泰亦提醒，虽日本失业率创纪录低点，但也不要沾沾自满，就业数据是一个落后指标，即便很强劲，但经济或许已经恶化。

“我们需要小心，若就业状况恶化后再放宽政策，那么或许已为时过晚。”他说道。

日本央行1月祭出出乎市场意外的负利率之举后，一直保持守势，因该决定未能遏制不受待见的日圆升值，且非但没有平复金融市场反而造成困惑，这饱受议会和金融机构诟病。(完)

(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 高琦/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐