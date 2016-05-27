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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 18:39 BJT

更正-基金观点：PIMCO看好澳元计价的银行次顺位债，因回报较为合理

(更正：因译文有误，内文第三段改为“一级资本和二级资本的利差”，非“一级资本和二级资本之间的差异”)

路透悉尼5月27日 - 全球最大的债券投资机构之一--太平洋投资管理公司(PIMCO)对于澳元计价的银行次顺位债持乐观看法，因相较于两年前此类债券提供更为合理的回报。另外该公司认为，提供负收益率的公债则没有投资价值。

“金融业中整体银行资本结构正在改善...”PIMCO的澳洲资产组合管理部门的主管Robert Mead周五对路透表示。

“一级资本和二级资本的利差就代表了价值，”他补充道。

一级资本和二级资本票据是银行发行的一种金融工具，用以构成监管资本一部分。而银行的资本是一种保护储户的缓冲。票据持有者的求偿顺序优先于股东。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)

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