中国汇市：人民币收盘涨幅缩窄，贬值预期略升大行适度维稳

* 人民币高开后升幅快速收窄 * 中间价连两日反弹，基本收复周三跌幅 * 市场略偏购汇，大行不时在6.56元附近提供流动性 * 人民币料难现趋势性贬值走势 * 关注美联储主席叶伦讲话 (新增评论和收盘报价) 路透上海／北京5月27日 - 中国人民币兑美元即期 周五高开后升幅快速收窄，最终小幅收涨， 中间价则连两日反弹，基本收复周三跌幅。交易员指出，客盘依旧略偏购汇，大行不时在6.56元附近提供流动 性，稳定汇价走势；今晚有美联储主席叶伦讲话，是否与政策决策者保持一致，值得关注，市场静观其变。 他们并表示，中间价虽然波动较大，但依旧延续此前定价机制，且离岸CNH与在岸价差重新收窄至50点左 右，短期人民币或考验6.6元年内低点支撑，但趋势性贬值可能性有限。 “大家对fixing（中间价）反应没那么激烈了，大家基本都能猜到中间价开的位置，当然今天中间价高开 了，市场价还是下不来，贬值预期多少还是上来了些。”一中资行交易员称。 一外资行交易员指出，市场情绪还是比较平稳的，毕竟要看看美联储主席叶伦的讲话将是鹰派还是鸽派， 市场静观其变，没有出现恐慌。可以说，现在外汇交易的市场化因素已经越来越明显了。 中国央行官方微博最新表示，中国人民银行始终坚持市场化改革方向，增强人民币汇率双向浮动弹性，保 持人民币汇率都在合理、均衡水平上的基本稳定。 美联储主席叶伦将于今日晚些时候发表讲话，可能巩固美联储最早6月或7月升息的预期。美联储4月会议 记录基调强硬，以及数位决策者的言论均暗示升息即将到来。 路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.20，较上日微跌0.08%，今日人民币对美元中间价虽然继续反 弹，但人民币兑欧元、日圆、澳元均出现较大跌幅，最终拖累指数下跌；SDR篮子指数今日微跌0.02%至96.35 ；BIS篮子指数亦下跌0.10%至98.42。 全球汇市方面，美元指数周五上涨，料创出去年11月以来最大月度涨幅，受到关于美联储可能在数月内升 息的预期提振。投资者期望从美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席稍晚的讲话中寻找新的走势指引。[FRX/C N] 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5597 6.5619 0.03% 中间价 6.549 6.5552 0.09% 成交额 165.17亿美 162.64亿美元 元 日内波动幅度(pips) 115 日低6.5619 日高6.550 4 今年以来升贬幅度 -1.01% 2005年汇改以来升贬幅度 26.17% 一年期美元/人民币掉期 655 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5665 6.5605 一年期NDF 6.7341 6.7285 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.5613；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日 起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽)