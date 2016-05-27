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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 17:50 BJT

亚洲橡胶：逢低买盘推动TOCOM期胶收涨近2%，但周线下跌

“过去一个月大跌之后，周末之前投资人加强调整仓位，”一名驻东京的交易员表示，他并称上海期胶上涨提供支撑。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨115元人民币，收于每吨10,535元。

“TOCOM价格看来正处于技术性反弹阶段，”乐天证券商品分析师Satoru Yoshida表示。

“我预期下周市场将走高，”他补充称。

新加坡商品交易所(SICOM)6月期胶 最新报每公斤127.0美分，下跌0.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/张明钧; 审校 张涛)

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