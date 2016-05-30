重温稿-台湾货币市场：短率持稳，拆入需求疲弱惟月底流动性有待观察

* 拆入需求疲弱，拆款交投萎靡 * 下周初流动性有待观察，因存单到期少 * 短票发行偏少，资金缺口有限 记者 董永年 路透台北5月27日 - 台湾银行间短率周五持稳上日水准。资金调度人士指出，受票券商等拆入需求疲弱影 响，今日拆款市场交投萎靡，银行体系资金丰沛，只能等候央行冲销。 不过交易员表示，今日大型银行没有开门，且有可能在月底最后两天也不会提供流动性，下周一、二央行 定存单仅共到期119亿台币，是否会令好不容易疏缓的市况再度紧俏，有待观察。 〞我今天拆款到期不续，月底缺口都有控管。〞一家大型票券商交易员说。 另一大型票券商交易主管则称，由于有过去几次月底减缩的教训，现在落点都尽量平均到月初及月中，因 此月底缺口不会太大，今日拆款调度相当顺畅。 针对月底资金情势，一银行人士认为，纵然定存单到期量很少，但因央行在这两周已经大量减发存单，使 得市场有充裕流动性，因此不致调度无门。 本地时间17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.528 32.576 台湾加权股价指数<.TWII 8,463.61 8,394.12 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.345% --两周拆款利率区间 0.260-0.350% 0.220-0.350% **短票发行偏少** 短票方面，大型票券商指出，由于控管月底落点，因此今日发票量不如往常周五般多，但也因大型银行没 开门，所以买票资金也持平。 针对下周，一大型票券商交易主管称，下周定存单到期量偏少，但因央行已提前调配，在流动性充裕情况 下，短票成交利率纵然因月底因素可望走高，空间也有限。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交0.31-0.32%，持平上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.311%，区间0.28-0.325%，金额108.21亿台 币；前日的加权平均利率在0.315%，区间0.28-0.36%，金额124.98亿台币。 台湾央行周五发行1,527亿台币定存单，与今日存单到期金额1,505亿相较，定存单发行余额增22亿台币。 下周定存单总计到期7,384.5亿台币，到期情况分别是周一3亿、周二116亿、周三3,183亿、周四2,850.5 亿、周五1,232亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为607亿台币，累计至周日超额准备9,399亿台币、加计前期1%的 超额准备为1兆573亿台币。 **银行端资金丰沛** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，临近月底，投信资金多缺不一，不过银行端资金丰沛，因此调 度不成问题，利率持稳既有水平。 一票券商交易员指出，这次月底银行资金供应无虞，以拆款即能补平缺口。因此除非投信能做跨月RP，否 则提解也没有关系。 至于证券商因无法拆款，仍受投信资金分配牵制，不过今日尚未出现明显走钱的状况。 〞利率暂时没动，希望月底利率不要往上走。〞一证券商交易员说。 下周公司债交割与到期有：30日远鼎投资38亿台币公司债交割、6月1日HSBC Bank Plc3.0亿美元债交割、 6月2日德意志银行新加坡分行1.8亿美元债交割、6月3日第一海湾银行5.16亿元人民币宝岛债交割。 欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日。与银行承作的跨月公债RP成 交在0.31-0.33%，上日在0.31-0.32%。短天期及一个月天期公司债附买回利率在0.37-0.39%，也同上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.25%；公司债附买回利率主要成交 0.23-0.28%，也同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0.32%，同上日。(完) (审校 杨淑祯)