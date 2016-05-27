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市场报道 | 2016年 5月 27日 星期五 18:51 BJT

欧洲已公布经济指标--2016/5/27

国家               时间  较前月(季)(%)        上月(季)(%)       较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第一季            +0.5  p           +0.3  r             +1.5  p
 英国             第一季            +0.4  r           +0.6  f             +2.0  r
 德国             第一季            +0.7  f-@         +0.3  f-@           +1.3  f-u
 法国             第一季            +0.5  p           +0.3  f               --  
 意大利           第一季            +0.3  p           +0.2  r             +1.0  p
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)        4月            持平  f           +1.2  f             -0.2  f
 英国                4月            +0.1              +0.4                +0.3  
 德国                4月            -0.4  f           +0.8  f             -0.1  f
 法国(HICP)          4月            +0.1  f           +0.8  f             -0.1  f
 意大利(HICP)        4月            +0.2  f           +2.1  f             -0.4  f
                                                                                
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区              3月            +0.3              -0.7                -4.2  
 英国                4月            +0.4  u           +0.3  u             -0.7  u
 德国                4月            +0.1              持平                -3.1  
 法国                3月            +0.3              -0.5                -4.0  
 意大利              3月            +0.2              -0.5  r             -3.4  
 
 失业率                        当月(季)%         上月(季)%                      
 欧元区              3月            10.2              10.4  r                   
 英国              1-3月             5.1               5.1                      
 德国                4月             6.2  @            6.2  @                   
 法国             第一季            10.2              10.2  r                   
 意大利              3月            11.4              11.6  r                   
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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