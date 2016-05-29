重温稿-中国经济：研究部署规划建设北京城市副中心，推动京津冀协同发展--政治局会议

路透北京5月27日 - 中国中共中央政治局周五召开会议称，研究部署规划建设北京城市副中心，进一步推动京津冀协同发展。建设北京城市副中心，不仅是调整北京空间格局、治理大城市病、拓展发展新空间的需要，也是推动京津冀协同发展、探索人口经济密集地区优化开发模式的需要。

会议还强调，要坚持先规划后建设的原则，把握好城市定位，把每一寸土地都规划得清清楚楚后再开工建设。要划定好大的空间格局，注重开发强度管控，实现城市开发边界和生态红线“两线合一”。要提升城市形态，有更多开敞空间，体现绿色低碳智能、宜居宜业特点。要创新体制机制和政策，制定配套政策。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)