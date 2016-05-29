重温稿-中国证券：新三板正式分层，将采取差异化制度安排研究解决流动性

路透北京5月27日 - 中国全国中小企业股份转让系统挂牌公司（新三板）周五发布分层管理办法，设置三套并行标准，并对创新层挂牌公司设置了维持标准。分层后，新三板将针对创新层和基础层挂牌公司采取差异化制度安排。此外，全国股转公司表示高度重视市场流动性问题，目前正根据市场的发展情况，研究解决流动性的措施。

新闻稿称，挂牌公司分层的本质是风险的分层管理，其实现方式是制度的差异化安排。新三板将推动创新层挂牌公司进一步规范公司治理，切实加强信息披露、发行融资和并购重组的监管，在此基础上为市场的后续制度创新和服务创新打开空间。

新闻稿并称，针对基础层挂牌公司大部分处于初创期、股权集中、融资交易不活跃的特点，新三板将引导基础层挂牌公司主动规范公司治理，优化基础层挂牌公司信息披露制度，加强基础层挂牌公司市场监管规则的培训，提供针对性培育孵化和融资对接、并购服务。

新三板公司指出，设置三套并行的创新层标准，以适应不同类型、不同发展阶段公司的分层需求。层级调整时，创新层挂牌公司如果不能满足三套维持标准之一的，将被调整到基础层。此外，挂牌公司分层与解决市场流动性没有必然联系。

新闻稿并称，除了三套差异化准入标准，进入创新层的挂牌公司还需满足公司治理、合法合规性以及交易或者融资要求。为保证市场分层的动态管理，新三板就创新层挂牌公司设置了维持标准。

新闻稿表示，申请挂牌公司进入创新层的标准与已挂牌公司进入创新层的三套标准基本一致。但考虑申请挂牌公司尚未经过挂牌后的规范化运作和持续监管，尚未公开交易和分散股权，也没有做市交易市值，因此就申请挂牌公司进入创新层的标准作了适当调整。