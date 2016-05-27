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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 19:41 BJT

中国外汇：境外投资银行间债市的外汇规定出炉，资金汇出入币种基本一致

路透北京5月27日 - 中国国家外汇管理局周五发布境外机构投资者投资银行间债券市场外汇管理规定，要求资金汇出入币种基本一致。投资者汇出资金中本外币比例应保持与汇入时的本外币比例基本一致，上下波动不超过10%。

外管局网站周五稍晚指出，根据最新发布的国家外汇管理局关于境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇管理问题的通知，对境外机构投资者实行登记管理。境外机构投资者应通过结算代理人办理外汇登记。

该通知并称，不设单家机构限额或总限额。境外机构投资者可凭相关登记信息，到银行直接办理资金汇出入和结汇或购汇手续，不需要到外汇局进行核准或审批。新政自发布之日起实施。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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