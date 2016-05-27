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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 19:52 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差降至16个半月低点，因需求减弱

路透新加坡5月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第三日下跌，降至16个半月低点每吨47.93美元，因整体需求低迷，而供给却充足。

台塑石化仅买入50,000-75,000吨7月上半月到岸麦寮的船货，价格为成本加运费价每吨较日本报价贴水6-7美元。

这不仅是3月11日来台塑石化支付的最低价格，也是第二个月台塑将现货采购量保持在低位。

此前其曾购买60,000吨6月上半月到岸的船货，并未购买6月下半月船货。

这些采购量要远低于4月和5月其每月逾200,000吨的采购量。

“我认为短期内石脑油市场不会复苏，除非西方船货降至800,000吨下方，”一位在新加坡的交易员说。

下个月到岸亚洲的西方船货预计在100万吨，大幅低于1-5月平均的160万吨。

亚洲汽油裂解极差下跌至每吨8.54美元的两周低位，因供给保持充足。交易员表示，一些汽油仍装载在新加坡/马来西亚海域的油轮之上。

新加坡现货市场上，石脑油交易重现市场，为本周首次。今天有两笔8月上半月石脑油船货成交，价格均为每吨418美元。

有四笔汽油交易达成。

道达尔出售两艘船期为6月11-15日的92号汽油船货，一艘以每桶57.60美元卖给维多，另一艘以每桶57.50美元卖给联合石化。

壳牌买入两艘船期为6月14-18日的95号汽油船货，其中一艘是以每桶60.60美元从中国石油购入，令一艘是以每桶60.50美元从PTT购入。(完)

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(编译 王洋; 审校 杜明霞)

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