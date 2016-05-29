重温稿-中国外汇：境外投资银行间债市的外汇规定出炉，资金汇出入币种基本一致

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透北京5月27日 - 中国国家外汇管理局周五发布境外机构投资者投资银行间债券市场外汇管理规定，要求资金汇出入币种基本一致。投资者汇出资金中本外币比例应保持与汇入时的本外币比例基本一致，上下波动不超过10%。
外管局网站周五稍晚指出，根据最新发布的国家外汇管理局关于境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇管理问题的通知，对境外机构投资者实行登记管理。境外机构投资者应通过结算代理人办理外汇登记。
该通知并称，不设单家机构限额或总限额。境外机构投资者可凭相关登记信息，到银行直接办理资金汇出入和结汇或购汇手续，不需要到外汇局进行核准或审批。新政自发布之日起实施。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。