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市场报道 | 2016年 5月 27日 星期五 22:50 BJT

美国热股：LENDING CLUB正与花旗洽商购买贷款事宜，股价暴涨

路透5月27日 - 华尔街日报援引消息人士的话称，在线贷款公司LENDING CLUB 正在与花旗集团洽商购买该公司未来的贷款，或为这些贷款提供融资。

LENDING CLUB周五早盘暴涨15.3%，报5.04美元。(完)

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