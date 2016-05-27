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市场报道 | 2016年 5月 27日 星期五 22:52 BJT

美国热股：触屏传感器公司UNIPIXEL INC宣布公开售股计划，股价暴跌22%

路透5月27日 - 触屏传感器公司UNIPIXEL INC 宣布了一项公开售股计划。

UNIPIXEL周四收报2.08美元，周五早盘暴跌22%，报1.62美元。(完)

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