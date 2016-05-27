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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 21:04 BJT

国际油市：亚洲柴油升水跳升至两周高位

路透新加坡5月27日 - 亚洲指标500ppm柴油较新加坡报价的现货价差GO005-SIN-DIF周五上涨0.12美元，或171%，至每桶升水0.19美元，创下5月12日以来最高。

交易员表示，现货升水的上涨是受到新加坡500ppm柴油供给趋紧以及印度需求坚挺的支撑。

据汤森路透油市研究和预估(Thomson Reuters Oil Research & Forecasts)周四的估算，印度的5月柴油出口初步锁定降至150-170万吨，前一个月则为212万吨，主要是因为该月大部分时间里Reliance Industries进行例行维护。

“这家印度最大的私营炼厂通常占到该国柴油总出口的75%左右，我们预计本月出口将下降，尤其是对欧洲和非洲的出口。迄今，总柴油出口在128万吨，”该估算称。

周五普氏窗口报告有一笔交易，行业消息人士称，兴隆继续展现出对指标柴油的强烈买兴。

兴隆以每桶较新加坡报价升水0.45美元的价格，称BP买入150,000桶500ppm柴油，船期为6月22-26日。

周四兴隆以0.30-0.40美元的升水，通过四笔单独的船货交易购买了600,000桶500ppm柴油。

新加坡现货市场报告有一笔交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李军)

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