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市场报道 | 2016年 5月 27日 星期五 22:46 BJT

欧洲汇市：英镑下滑，但受脱欧忧虑减弱带动英镑周线上扬

路透伦敦5月27日 - 英镑周五下跌，因交易商对近期英镑涨势获利了结，英镑涨势受助于市场愈发认为英国民众将在下月公投中决定续留欧盟，从而避免会损及英镑的市场动荡。

本周一连串调查显示，续留欧盟阵营在退欧民调中拉开领先幅度，这带动英镑兑欧元升至三个半月高点，兑美元则是来到三周高点。

英镑贸易加权指数连续第三周上涨，在过去七周中第六周上升。周五英国没有新的退欧民调和重要经济数据公布，同时英国市场周一将逢假期休市。

虽然金融市场越来越相信，英国能在6月23日的公投中避免出现脱离欧盟的情况，但交易员谨慎行事，通过期权对他们的押注进行对冲。对冲英镑在未来一个月波动风险的成本周五小幅上升，至七年新高。

“本周更多迹象显示金融市场对英国退欧的担忧减弱，英镑再次表现好于其他所有G10货币，”丹麦丹斯克银行分析师在致客户的报告中表示。

英镑兑美元 周五下滑0.2%，报1.4640美元，欧元兑英镑 跌0.2%，至0.7615英镑。

英镑/美元一个月隐含波动率 微幅上升至16.3%，为2009年3月以来最高。

随着本周接近尾声，英镑近期反弹的势头失去动能，因交易商在英镑临近关键的长期技术阻力水准1.4764美元之前获利了结。该水准为200日移动均线切入位，英镑自去年11月来都没有升穿该水准。

英国国家统计局周四公布，英国第一季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.4%，和路透调查预估一致。英国第一季企业投资较上年同期下降0.4%，预估为下降0.1%。 (完) 　　

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