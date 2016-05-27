欧元债市：希腊两年期公债收益率录得8月来最大单月跌幅

路透伦敦5月27日 - 短期希腊公债收益率周五触及六个月低位，录得8月来最大单月跌幅，受助于希腊获得重要的救助协议，以及对希腊公债将纳入欧洲央行量化宽松计划购债范围之内的希望。

希腊和国际金主达成债务协议令本周欧元区公债收益率全面下跌，多数欧元区公债收益率周五延续跌势，10年期德债 收益率触及11日低位。

欧元区明确同意向希腊提供债务减免，最终使国际货币基金组织(IMF)同意重新加入对希腊的纾困计划。各国财长称该项协议是谈判取得的重大突破。

希腊财长周四称，希望希腊将能很快获得参与欧洲央行量化宽松计划的资格，即欧洲央行将很快恢复接纳希腊公债为抵押品，向希腊银行业提供贷款。

DZ Bank策略师Christian Lenk表示，下周欧洲央行会议不太可能就这问题作出决定，市场预计欧洲央行在这次会议上将按兵不动。不过，Lenk预期，希腊公债收益率还会进一步下跌。

“在希腊和国际金主债务磋商取得突破后，债券市场在消化一些乐观情绪，”Lenk说。

“(希腊公债收益率)可能仍有一些下跌空间，但中期而言，将取决于(希腊公债）是否被纳入欧洲央行量化宽松政策的范围内。”

两年期希腊公债 收益率本月迄今骤降约370个基点，为去年8月来最大月度跌幅，当时希腊和国际金主达成第三轮救助协议。

德债收益率周五跌最多3个基点，报0.12%，势将录得2月来最大单月跌幅。

周五收益率下跌，因油价降至50美元以下，令对通胀反弹的乐观情绪降温。

在美联储主席叶伦在1715 GMT发表讲话前，美国公债价格下跌，拖累德债收益率脱离其低位。