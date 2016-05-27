加拿大股市：上涨，受助于金融股和能源股攀升

路透多伦多5月27日 - 加拿大主要股指周五攀升，受金融股和能源股走坚助力，且投资者聚焦在 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对货币政策的言论。

叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦的讲话支撑了美联储将于6月或者7月升息的预期。

加拿大金融股涨幅居前，多家银行周四公布好于预期的二季度业绩，尽管银行警告称，油企未来几季将出现进一步亏损。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨56.03点，或0.4%，报14,105.23点。10大类股中有八种收高。

金融股周五上涨0.6%。非必需消费品升1.4%，资信科技股上涨1.6%。