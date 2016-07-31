全球汇市：投机客美元净多仓增至2月以来最高--CFTC/路透

路透纽约7月29日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客最近一周美元净多仓增至近五个月来最高，因其对2016年美国联邦储备理事会(美联储/FED)至少升息一次的预期增强。

在英国公投退欧之后，英镑和欧元空头押注增加，亦推动美元多头头寸上升。

7月26日止当周，投机客美元净多仓增至136.6亿美元，前一周为104.2亿美元。

这是投机客连续第10周持有美元净多仓，亦是2月2日以来最高的净多仓规模。

该周的交易在美国周五公布第二季国内生产总值(GDP)数据之前结束。数据显示第二季GDP环比年率初值为成长1.2%，路透调查的分析师预估为增长2.6%。

美国6月非农就业报告大幅强于预期，而通胀、零售销售和初请失业金数据也显示美国经济不断增强，这些数据此前提振美元走强。

这些数据促使投资者增加对美联储年底前将会升息的押注。据芝加哥商业交易所(CME)集团的FedWatch，本周稍早联邦基金利率期货显示交易商预期升息机率大于50%。

“当时人们根据美联储立场鹰派的前景而部署仓位，”Merk Hard Currency Fund的总裁及投资组合经理Axel Merk表示，“大家都以为将会发生什么事情，都据此进行布仓。随后就出了这个消息。”

英国公投退欧也促使英镑和欧元的净空仓增加。

英镑净空仓增至80,572口，为2013年6月以来最高。欧元净空仓超过10万口，为1月末以来最高。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月26日当周 前一周 多头仓位 74,074 79,864 空头仓位 39,116 40,511 净仓位 34,958 39,353

欧元(125,000欧元为1口)

7月26日当周 前一周 多头仓位 109,193 111,578 空头仓位 221,793 211,469 净仓位 -112,600 -99,891

英镑(62,500英镑为1口)

7月26日当周 前一周 多头仓位 29,819 27,959 空头仓位 110,391 102,345 净仓位 -80,572 -74,386

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月26日当周 前一周 多头仓位 26,807 23,191 空头仓位 25,861 18,504 净仓位 946 4,687

加元(100,000加元为1口)

7月26日当周 前一周 多头仓位 44,023 43,086 空头仓位 20,843 21,018 净仓位 23,180 22,068

澳元(100,000澳元为1口)

7月26日当周 前一周 多头仓位 57,083 61,642 空头仓位 25,573 28,211 净仓位 31,510 33,431

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

7月26日当周 前一周 多头仓位 26,598 29,156 空头仓位 26,383 26,983 净仓位 215 2,173

(完)

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